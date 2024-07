Por que as pessoas falam português no Brasil? Os primeiros exploradores ainda não tinham viajado por mar

O Museu de Instrumentos Físicos-Biblioteca Desportiva Científica, em conjunto com o Departamento de Linguística, Literatura e Lingüística e a Cátedra Antero de Quental, tem o prazer de anunciar uma noite especial dedicada ao Brasil, único país de língua portuguesa no Novo Mundo.

Sexta-feira, 12 de julho de 2024, 21h15

Cidadela Galileia, Largo Padre Renzo Spadoni (área dos antigos matadouros)

Caixas de som:

Sergio Giudici (Diretor do Museu de Instrumentos Físicos da Universidade de Pisa-Biblioteca Esportiva Científica do Sistema de Museus Universitários)

Benedetta Compani (Universidade de Pisa)

Leituras:

Teatros de Resistência

Em aliança com:

Valeria Tocco e Sofia Morabito (Universidade de Pisa)

As raízes históricas desta peculiaridade linguística residem no Tratado de Tordesilhas, determinado em 1494, dois anos após a descoberta de Cristóvão Colombo. Com este tratado, Espanha e Portugal dividiram o mundo em dois hemisférios de influência geopolítica. As terras a leste de um determinado meridiano teriam pertencido a Portugal, enquanto as a oeste teriam sido domínio da coroa espanhola. Este é o primeiro caso em que uma linha geográfica imaginária assume o valor jurídico de uma fronteira.

Esta seção apresentou um problema astronômico trivial: como medir a longitude de um lugar. A solução foi descoberta por Américo Vespúcio através de um método engenhoso baseado em um fenômeno astronômico.

Durante a noite, o físico Sergio Giudici e a lusitanista Benedetta Campeni recordarão aquela acção milenar e discutirão as consequências político-culturais e linguísticas que teve. As leituras serão ministradas pela Dietri della Resistenza e as observações astronômicas serão realizadas pela Ludoteca Scientifica.

No final será servida a tradicional Caipirinha.

Evento gratuito, entrada gratuita

Acessível a pessoas com deficiência

Mais informações: [email protected]; Telefone +39 050 2214861 – +39 320 0403946