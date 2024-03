Espancado durante a prisão, fiadores regionais de presos intervêm

Fiador regional dos presos, Roberto Cavalieri e fiador dos presos de Modena, Laura Di Fazio.

Os dois fiadores consultaram o comandante provincial dos Carabinieri de Modena, Antonio Caterino, para esclarecer o ocorrido.

Vídeo | Socos na cara durante prisões violentas, vídeo vai parar nas redes sociais

“Pelas imagens divulgadas – sublinham os fiadores Cavalieri e De Fazio – verifica-se um comportamento insuficiente por parte das forças policiais em relação a este tipo de rusgas. O facto é que falta no vídeo a parte anterior ao acontecimento, necessária para dar uma imagem completa.” No entanto, para os dois fiadores, o episódio “deve ser considerado grave e prejudicial à liberdade das pessoas sujeitas a prisão e busca e deve ser considerado completamente isolado em comparação com as relações normais entre os cidadãos e a polícia”.

Sobre a conversa com Antonio Caterino, os dois fiadores sublinham que “é claro para o comandante o que aconteceu e, como já se sabe, os dois militares foram destacados para outras missões enquanto se aguardam investigações”.