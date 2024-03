Num dos extremos ocidentais da Europa, um dos marcos que informam os turistas, em grande escala, é a estrutura que surge diante dos seus olhos naquele momento. É um sinal comum encontrado em muitas partes do mundo, mas em poucas linhas escritas em inglês e português, conta uma história incrível, uma história incrível, sobre a qual provavelmente muito pouco se sabe. Herói. Estamos no Porto, uma das cidades mais importantes de Portugal, onde aparece a palavra Cremona, a última extensão de terra que deriva em direcção ao Oceano Atlântico. O castelo de São João Batista da Foz domina a vista para o mar, e domina em todos os sentidos, pois é bem visível como uma espécie de cão de guarda de Portugal e de toda a Península Ibérica. O castelo foi construído no século XVI, numa posição estratégica para controlar o acesso à cidade a partir do mar, mas, sobretudo, para controlar os barcos do rio Douro a partir dessa posição. A quase 900 quilómetros do centro de Espanha, encontra o seu estuário na cidade portuguesa e desagua no mar. Durante os anos em que Portugal expandiu os seus territórios pelo mundo, a Cidadela de São João Bautista foi o principal ponto de defesa para proteger a cidade e os interesses do império colonial português, pedra angular da sua tradição quase centenária. Em direção ao mar e não para o interior.

Francisco de Cremona Ou Francisco, o Cremonês Foi um arquitecto cremonês nascido em 1480 na Lusitânia, cidade de azulejos e terracota, como se autodenominava. A sua história é quase desconhecida, talvez porque tenha saído da sua cidade em 1494, com a chegada de Carlos VIII de França a Itália, mas refugiou-se em Roma sob a protecção do bispo português Miguel da Silva, que mais tarde o levou consigo para Portugal. Aqui começa a obra e a vida deste desconhecido ilustre cremona, que tem uma identidade especial à frente de uma importante organização na história da Península Ibérica. Assim que chegou às suas novas terras, Francesco pôs-se a trabalhar, reivindicando maior protecção diante da foz do rio Douro, e foi-lhe confiado o desenho e melhoramento daquela magnífica fortaleza. A organização religiosa central se tornaria um local de interesse nacional a ser protegido a partir do século XX. A obra de Francesco é interessante e construída para proteger a zona, as paredes são desenhadas para proteger ou atacar de cima, mas não para afectar a força das ondas excepcionais da zona, por vezes durante tempestades terríveis. Dê vida às praias portuguesas. O plano de Francesco cria uma estrutura militar genial com foco particular no centro religioso que inclui os edifícios anexos e a cidadela. A mão de Cremonese no planejamento parece combinar a necessária rigidez das paredes com o design mais sofisticado dos edifícios de uso civil. Em Portugal, começaram a mostrar interesse pelo designer no final do século XIX e, apesar de uma espécie de anonimato que durou quase quatro séculos, os historiadores começaram a atribuir alguns edifícios a Cremonese, não apenas como resultado de projectos interligados. Projetos de genialidade militar, mas com qualidades artísticas muito distintas. O padroeiro de Francisco, Miguel da Silva, foi bispo da cidade lusitana de Visu, pelo que até na catedral da cidade aparece a obra daquele arquitecto de Cremona. Na verdade, Dorazzo, construído em 1520, lembra alguns dos edifícios da cidade. É uma atração turística, assim como o Castelo de São João Bautista. Integrado no património arquitetónico português, o claustro de Visu, que hoje alberga um famoso museu, foi alvo de adequadas obras de manutenção e conservação para o colocar à disposição do público. Parece quase irônico em comparação com algumas cidades italianas, onde os monumentos históricos são frequentemente abandonados à sua sorte, enquanto na verdade contam muitas histórias. A investigação sobre Francesco da Cremona, baseada em livros relacionados com a cidade das margens do Pó, trouxe à luz os projectos deste arquitecto em diversas obras e edifícios, tanto de conservação como de construção nova em Portugal; Mas Francesco da Cremona, descrito como um inovador e portador do “estilo lombardo” naquela parte da Península Ibérica, não foi o único Giovanni Pietro em solo português desde o final dos anos 1400 até ao início dos anos 1500. Bonomini, grande impressor cremonês, que serviu sob as ordens do imperador Manuel I para difundir a língua portuguesa nas colônias do império.