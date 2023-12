Uma frente fria com ventos fortes, quedas significativas de temperatura e queda de neve em baixa altitude para Santa Lúcia no fim de semana « 3B Meteo

Hora de estudar

Frente fria logo após Santa Lúcia

Santa Lúcia perturbada Uma estampa sai da grade com ainda mais elegância Inverno sobre a maior parte da península. Abundância de progresso Super Anticiclone Do Atlântico à Europa Central Correntes frias de origem ártica Uma mudança para sudeste com interesse mais direto na região dos Balcãs e na Europa Oriental em geral do centro-sul da Itália. Zonas mais expostas à instabilidade, como é frequentemente o caso das correntes de leste Adriático e Extremo Sul. Deuses são esperados aqui a chuva Por causa disso Temperatura baixa A neve pode estar presente na cordilheira central dos Apeninos até altitudes montanhosas médias ou baixas. Ar frio Naquele dia começará a fluir Sexta-feira e deve atingir seu pico no sábado e depois se afastar gradativamente das áreas centrais no domingo. No sul demorará um pouco mais, talvez até no início da semana antes do Natal, com um ligeiro frio persistente.

Tendência de 15 a 17 de dezembro

Eles vão ficar A região central do Tirreno, no extremo norte da Campânia e da Sardenha, permanece instável.. Aqui, principalmente a partir de domingo, já vai começar a sentir Respiração suave O anticiclone dos Açores caracterizará então o seu primeiro segmento Uma semana antes do Natal. Nas próximas atualizações poderemos ser mais precisos sobre a evolução destes dias e tentar caracterizar melhor os padrões de instabilidade que o Centro-Sul deverá encontrar.

