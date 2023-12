“Mourinho fala português? Eu estudo inglês. Tive que proteger a minha equipa”

Ele disse isso enquanto participava de uma coletiva de imprensa antes do jogo de amanhã. Cagliari E SassuoloTreinador do Nerovardi, Alessio Dionísiovs. é igual novamente Roma E quanto à polêmica levantada pelas palavras de José Mourinho Sobre Domenico Berardi. Abaixo está seu discurso.

Volpado?

“Volpado cresceu. É uma pena termos ficado com dez homens na Roma porque eu não poderia fazer as escolhas que poderia ter feito de outra forma. Então ele saiu. Tivemos que defender mais do que atacar. Ele provavelmente encontrará mais espaço e vou encontrá-lo amanhã. Depois, vou treinar o Sassuolo, vou treinar não só ele, mas toda a equipe. Tenho que encontrar o equilíbrio certo em campo. Hoje há mais buscadores de espaço porque o equilíbrio está mais garantido.”

As palavras de Mourinho contra Berardi?

“Mourinho falava português? Estou estudando inglês para melhorar. Disse tudo o que precisava dizer depois da partida. Me senti obrigado e tive vontade de fazê-lo. Para proteger o que faço, o que acredito, as cores que represento e os jogadores que treino. A necessidade de protegê-los. Não, mas é certo enfatizar o que é apropriado porque essa palavra me pertence. Eu disse o que tinha a dizer.”

Raiva pelo jogo contra a Roma?

“Em vez de raiva, é tristeza. Para detalhes, estamos perdendo grandes oportunidades como o domingo. Você ganha pontos contra um azarão. Quando você olha o calendário, são dias de wild card, você joga. O que está acontecendo é, infelizmente, como outras vezes, um detalhe decidiu o resultado final. Nós ainda não melhoramos e temos que trabalhar, os detalhes de um jogo com pontuação baixa determinam muita coisa. Que isso sirva de lição. Para nós, trabalhamos por volume, mas os detalhes mudam.”