Um anticiclone anômalo chega em meados de dezembro, mas cuidado com o ‘efeito de geada’

Uma fase paradoxal está a chegar na Europa Ocidental, incluindo Itália

Mudanças em dezembro: Antes das férias de Natal, esperamos um clima verdadeiramente irregular, com consequências para muitas de nossas regiões.

De 15 a 20 de dezembro Ele será o herói perfeito eu’resistência (com contribuições parcialmente marinhas e parcialmente africanas) Isto, juntamente com o ar quente no ar, dominará a cena em grande parte do centro-oeste da Europa.

Em essência, estamos diante de uma ampla área de alta pressão que bloqueia efetivamente qualquer perturbação do Atlântico ou irritação do ar frio que desce do Pólo Norte.

A anomalia mais notável diz respeito ao setor temperatura: Geralmente é um dos períodos mais frios do ano, pelo contrário, são esperados desvios da média climática de +7/8°C, especialmente nas regiões montanhosas. Portanto, veremos temperaturas muito elevadas durante a temporada de altitude e valores muito estáveis, principalmente nas planícies, principalmente à noite. Um fenômeno comum desenvolvido durante os períodos anticiclônicos de inverno.

Como esperado, podem ocorrer fortes inversões de temperatura noturnas com temperaturas abaixo de zero e formação de neve, especialmente nos locais de Valpadana e vale Alpino (Efeito gelo) frio, alta umidade e ar pesado, estagnado nas camadas inferiores, favorecerão a possível formação de geadas e geadas nas áreas planas do Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Serão em todas as áreas ao ar livre (menos nos centros das cidades) que mais beneficiarão deste evento particular de inverno, onde as temperaturas o permitirem.

No entanto, como acontece frequentemente no Inverno, a estagnação atmosférica causada por condições meteorológicas adversas também pode causar A Estagnação de ar nas camadas inferiores, Especialmente em ValpadanaComo resultado da criação a neblina Ou Nuvens baixas E com temperaturas muito frias mesmo durante o dia. detalhe, Costas enevoadas e céus escuros Eles vão aparecer nas planícies Lombardia, Emília Romagna, Vêneto E Friul-Veneza Júlia.

Por último, vale a pena sublinhar um fenómeno verdadeiramente insidioso e perigoso para a nossa saúde. Vários dias sem ventilação seriam benéficos Contaminação de poluentes Afinal, devido à alta pressão, as camadas inferiores da atmosfera devem ser “esmagadas”. parâmetros ambientais Freqüentemente Muito ruimcom graves consequências para a nossa saúde (doenças respiratórias, etc.).

Mantenha-se sempre atualizado Qualidade do ar Convidamos você a visitar as páginas Onde Você Mora (ou Para Onde Você Vai) Dedicado ao site.