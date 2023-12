Dionísio responde a Mourinho: “Ele fala português? Eu estudo inglês” Palavras do treinador do Sassuolo

Na pré-conferência de imprensa Cagliari SassuoloAlexei Dionísio Ele voltou a falar sobre o confronto verbal José Mourinho:

“Mourinho falava português? Estou estudando inglês para melhorar. Falei tudo o que precisava dizer depois da partida. Me senti na obrigação de fazer isso, queria defender o que faço, o que acredito, as cores que uso. represento os jogadores que treino. Não há necessidade de defendê-los, mas é correto afirmar que a palavra é minha e tudo o que é apropriado diante do microfone.”