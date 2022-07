Assassinato em Imola, menino esfaqueado até a morte. Suspeito de matar encontrado: jovem de 16 anos

Imola, 16 de julho de 2022 – Tragédia à noite na área de Imola. Um rapaz de 23 anos, Fabio Cappa, conhecido na aldeia, trabalha numa empresa local. Ele foi encontrado morto em Castel del Rio (extremo município do Vale do Santerno), próximo ao playground. O jovem, que mora em um povoado do município do morro, foi agredido antes da meia-noite Ele foi esfaqueado até a morte. Uma caçada foi imediatamente iniciada e agora o exército encontrou um suspeito de 16 anos.

É um menor de 16 anos, morando em um país vizinho. As investigações dos Carabinieri são coordenadas pela Promotoria Juvenil de Bolonha, chefiada pela promotora Silvia Marzocchi. Eles estão sendo avaliados Atividades Em sua honra. Postmortem Definido na terça-feira. Aparentemente outros jovens teriam assistido ao episódio, mas as suspeitas teriam se concentrado imediatamente em um. A situação ainda está em análise.

Carabinieri (Confira as fotos do julgamento), estão realizando investigações (Vídeo) para esclarecer o que aconteceu. Com base no que aprendemos, tudo poderia ter acontecido Depois de uma briga na rua Por vãs razões. O exército está agora interrogando todas as testemunhas.

Assassinato em Imola, jovem de 23 anos esfaqueado até a morte. Fotografias de investigações

No local, à noite, o legista e além disso a divisão científica da arma Centro de consultas.

Procissão leve em memória do falecido

O município de Alidosian, sobrecarregado pela dor, vai organizar uma iniciativa em memória da vítima. “Amanhã à noite, às 9 horas, em frente à igreja de Castel del Rio, haverá uma procissão de tochas em memória de nosso amigo e companheiro de aldeia Fabio que nos deixou ontem à noite.

Ao retornar, um pequeno rosário será recitado”, escreve a administração em sua página social.

