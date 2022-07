De Fabregas a Como a Jardel a Ancona: muitas negociações do mercado de transferências que pareciam impossíveis

No lago Como Sonhando acordado: Cesc Fábregas A um passo de vestir a camisa azul de Lauriani. Dentro Série B No próximo ano, um campeão absoluto de futebol entrará em campo Palmeiras Deve ser a inveja de muitos Uma liga: Uma Liga, duas Premier Leagues, uma Copa do Mundo e dois Campeonatos Europeus de Futebol. Sonhe? Não, a realidade do mercado de transferências acende a imaginação dos fãs quase todos os anos. Mas a última negociação aparentemente impossível de Fabregas só se tornou realidade. Campeões mundiais na Série B, estrangeiros em praças provinciais: aqui estão os sucessos de mercado mais incríveis da Itália nos últimos anos.

Frank Ribéry

Anza / Alessio Marini | Franck Ribery em ação durante a partida da Série A entre Venezia e Salernitana no Estádio Benzo em Veneza, Itália, 26 de outubro de 2021.

No verão de 2021 Salerno Ele marcou um grande golpe para retornar à Série A: um agente livre Frank Ribéry Assinatura com granada de mão. Saldo após um ano 23 aparições E Sem alvosMas uma grande ajuda no vestiário para alcançar a salvação inesperada.

Anões

Ansa / Ettore Griffoni | Luis Nani, à direita, com a camisa do Venezia, joga durante a partida da Série A contra a Sampdoria no Estádio Benzo, em Veneza, Itália, em 20 de março de 2022.

Orlando permaneceu livre após sua experiência com a cidade MLS 2021, 14 de janeiro de 2022 Anões Assine um acordo com Veneza, em uma luta total para não recuar. Em sua estreia como substituto na liga contra o Empoli, ele deu uma assistência para o gol final em um empate por 1 a 1 segundos depois. Recolher no final do ano 10 aparições E 1 ajuda No início de julho de 2022, ele rescindiu seu contrato após o clube ser rebaixado. O português voou para a Austrália para assinar com o Melbourne Victory.

Jeremy Menez

Ansa | Bem no dia em que Jeremy Menez estreou como novo jogador do Regina

No verão de 2020, houve um verdadeiro sucesso no mercado de câmbio Regina Em meados de junho, ele assinou com o clube recém-promovido na Série B Jeremy Menez Um contrato de três anos. O francês marcou no primeiro dia contra o Salernitana. O saldo ainda é positivo: 35 aparições E 8 gols.

Padaria Sakna

Anza / Mário Taddeo | O jogador de futebol de Benevento Bagheri Sagna joga durante a partida da Serie A contra o Genoa, Stadio Vigorito, Benevento, Itália, 12 de maio de 2018

Ex Arsenal E cidade de manchesterEx-Nacional Francês: Padaria Sakna Ele surpreendeu a todos no mercado de transferências de inverno de 2018 e assinou um contrato de seis meses Benevento Siri A. Ele fez sua estreia na liga contra a Roma em meados de fevereiro e marcou seu primeiro gol contra a Udinese em 29 de abril de 2018, marcando um gol novamente 5 anos depois. Sua aventura termina depois de alguns meses Empurrando Série B do Benevento.

Dario Srna

Ansa / Frigorífico | oDefensor croata Darijo Srna durante a conferência de imprensa de apresentação do novo contrato do Cagliari, Cagliari, 25 de junho de 2018

A estrela e capitão da seleção croata antes do início da era Modric em 2018 Darijo Srna passou de Shakhtar Donetsk querer Cagliari Livre. Sua passagem na Sardenha não foi revelada como memorável: o saldo de sua experiência italiana 28 aparições E 0 gols.

Bruno Alves

Anza / Elisabetta Baracci | Bruno Alves comemora após marcar um gol durante a partida da Série A entre Parma e AC Milan no Stadio Ennio Tartini em 20 de abril de 2019 em Parma, Itália.

Bruno AlvesDefensor de goleiros e craque da seleção de Portugal, ele escolheu em 2016 Cagliari Para viver uma experiência na Serie A com o rossoblu que marcou 36 aparições E Um objetivo Antes de seguir em frente Birmânia.

Tor André Flo

Anza / Marco Buco | Torre André Flo se alegra com a salvação de Siena

Um verdadeiro golpe para a pequena empresa toscana. Em 2003, A. Siena Uma vez que a atração principal não é o prêmio, mas o atacante Tor André Flo Comprado pelos britânicos Sunderland por 1,5 milhões de euros. Seu balanço preto e branco 69 aparições E 15 gols. Um retorno que compensou apenas parcialmente o entusiasmo do arco de Siena.

Mário Jartel

Ansa / Unhas Cristãs | O atacante brasileiro Mario Jardel, nova aquisição do Ancona do Bolton, posa com a camisa do time Marche ao lado do presidente Ermanno Pironi

Chegando como uma contratação destinada a mudar a sorte do clube, o atacante brasileiro provou ser um verdadeiro fracasso na Itália. Estava empregadoAncona Crédito livre desde 2004 BoltonTotalizou com março 3 aparições E 0 gols.

