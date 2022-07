E a multidão enfurecida tenta esmagar os Motolas. 21 anos depois, ninguém foi condenado pelo assassinato

Do nosso correspondente

Cassino – Para Matar a Justiça Italiana Serena Mollicone não é família Lema, mas para “quadrar”: “Eles são assassinos”. Quando eles saíram do tribunal Cassino Eles foram submetidos a um verdadeiro massacre por uma multidão de cerca de 200 homens. 150 testemunhas, 52 julgamentos e 21 anos de investigações não foram suficientes para resolver o assassinato de um jovem de 18 anos de Orsay que foi encontrado sem vida em um bosque em 1º de junho de 2001, com as mãos acima da cabeça e os pés amarrados com gesso . Fita. Exatamente às 19h30 de ontem, o tribunal de julgamento saiu de uma câmara do conselho, um veredicto que durou cerca de oito horas, com gritos de raiva dentro do tribunal e a perseguição do acusado fora do tribunal.

Serena Mollicone: Rock, Amigos, Filhotes: Sonhos Quebrados

O ex-marechal Carabinieri Franco Mottola, sua esposa Annamaria e seu filho Marco foram absolvidos com a fórmula “por não cometer atos”. Eles foram acusados ​​de homicídio voluntário em competição. O Ministério Público pediu que o pai fosse condenado a 30 anos, o filho a 24 anos e a mãe a 21 anos. O ex-tenente Vincenzo Quadrale, acusado de cumplicidade moral no assassinato, e o policial Francesco Soprano, acusado de cumplicidade, foram absolvidos “por falta de verdade”. O advogado havia pedido uma sentença de 15 anos e 4 anos de prisão contra eles, respectivamente.

Alegrias e depois humilhações

Assim que a sentença foi lida, os Mottolas se abraçaram em um abraço libertador e gritaram de alegria, dando uma “festa” como se os advogados tivessem vencido a Copa do Mundo. O marechal aposentado, vestido de jeans e camisa esportiva, disse entre os dentes: “Eles tentaram nos levar no meio desta São…”. Mais tarde, nos microfones, ele declarou mais diplomaticamente: “Hoje a verdade veio à tona, e sempre dissemos que éramos inocentes”. “Acabou”, mamãe continuou repetindo para si mesma. Usando óculos escuros na cabeça e um amuleto de renda vermelha com um medalhão na mão, o filho pareceu perdido em pensamentos por um momento (mas apenas um momento) antes dos cumprimentos de alguns conhecidos na sala de aula.

Mas o pior veio depois. Ao saírem da quadra, os Motolas foram realmente perseguidos por uma multidão enfurecida, formada por mulheres e anciãos desavisados, que gritavam: “Assassinos! Eu sou…! Bastardos! Vergonha!”. No começo não havia nem um carabinieri para pegá-los. Eles foram empurrados e humilhados, com apenas advogados agindo como escudos. Eles se refugiaram em um bar para escapar da tentativa de assassinato. Uma mulher disse: “Eu estudo direito, mas depois dessa sentença não acredito mais na justiça”. Outro, na casa dos 50 anos, gritou: “Onde está a condenação? Onde está?” Vergonha para você e seus defensores. Eles também desfrutaram deste sacramento … ». “É triste viver em um país que não respeita punições e ser escoltado pela polícia para uma entrevista coletiva”, comentou o advogado Francesco Germani, histórico defensor da família Mottola. “Ficamos magoados com a calúnia – disse Annamaria, esposa de Mottola – desculpe Serena, eu mesmo pego o assassino se puder.”

Cabeças surpresa

Mesmo antes da sentença, o promotor pode ter adivinhado que suas acusações vacilariam. Na manhã de ontem, de fato, surpreendentemente, em resposta a um post no Facebook publicado pelo criminologista Carmelo Lavorino no último dia 13 de julho, a advogada Beatrice Sirao havia pedido ao Tribunal de Justiça para ouvir a opinião do cabeleireiro de Ars, Ramon Ionmi. Ele escreveu em maio de 2001 que fez listras em Marco Mottola e depois cortou o cabelo dois dias antes do funeral de Serena Mollicone. Mas os juízes, após retirarem o pleito, julgaram o depoimento “irrelevante”.

Assim, o assassinato brutal de Serena Mollicone, que foi morta durante o último ano do ensino médio sociopsicoeducacional de Sora, permanece sem um autor. Ela era uma estudante modelo que tocava clarinete na banda da aldeia. A sua mãe desapareceu aos 6 anos devido a uma doença grave e o seu pai era um professor primário que tinha uma papelaria na aldeia. Sua irmã Consuelo é a única sobrevivente desta família arruinada.