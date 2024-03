Sobral traz jazz de Portugal

Depois de quase dois meses, Colors of Music, o musical da temporada de teatro, retorna esta noite Encenado pelo Teatro Publico Campano em associação com a Associação Partenio i Sensatempo.

O protagonista do concerto (às 20h45, bilhete 28€) vem de Portugal: Salvador Sobral Ele ganhou as manchetes da música internacional em 2017 ao vencer o Festival Eurovisão da Canção graças à música Amar Bellos Dois escrita por sua irmã Luisa Chopra. Uma vitória histórica para Portugal e outras coisas com a pontuação mais alta alguma vez alcançada na história do torneio. Um sucesso que ainda hoje se fala numa indústria onde a rotatividade de artistas e canções costuma ser rápida. Sobral nasceu em Lisboa, numa família de nobres caídos.

Viveu grande parte da sua vida em Lisboa, mas também viveu em Barcelona, ​​Maiorca e Estados Unidos. Em 2009 participou na terceira temporada do concurso de talentos português Ídolos, terminando em sétimo lugar em 2009. Seu álbum de estreia, Excuse Me, foi lançado em 2016, do qual foram extraídos dois singles, Excuse Me e Nem U. Em 2017 participou na histórica seleção portuguesa Festival da CançãoFestival Eurovisão da CançãoJunto com Dois de Amar Bello, sua irmã Luisa Chopra compôs a música.

No equivalente português do nosso festival de Sanremo, ganhou a votação do júri e ficou em segundo lugar na televotação, somando pontos suficientes para vencer o espetáculo e garantir um lugar no pódio.Festival Eurovisão da Canção 2017 em KyivNa Ucrânia, Portugal representa o país. Aqui, depois de passar a primeira semifinal, garantiu um lugar para a noite final do dia 13 de maio e marcou 758 pontos entre os júris e a televotação, dando a Portugal a sua primeira vitória. Tenho de agradecer à minha irmã que me propôs fazer a música que lhe foi encomendada para trazer Portugal para a Europa. Achei que a experiência seria uma boa oportunidade para dar a conhecer o meu álbum de estreia, Excuse Me, e fazer alguns concertos.

O sucesso foi inesperado. Alegria misturada com desespero e medo. Em setembro de 2017, ele abandonou temporariamente a carreira musical devido a problemas de saúde. No dia 25 de outubro de 2017 esteve ligado a um coração artificial durante quase dois meses: uma solução temporária que garantiu uma adequada transfusão de sangue enquanto esperava pelo transplante, que ocorreu no dia 9 de dezembro de 2017, em Lisboa.

Uma operação bem-sucedida o trouxe de volta à vida e à música. Sobral é casado com Jenna Thiam (atriz) e tem uma filha, Ida. “Fiz as pazes com a ideia de morrer. Com isto quero dizer que tudo o que eu tinha então foi um grande presente que a vida quis me dar. Sobral se apresentou ontem no Blue Note de Milão, Eva Fernandez (sax alto), Clara Lacerta ( piano), Andre Santos (guitarra), serão acompanhados por Andre Rosinha (contrabaixo) e Joel Silva (bateria).No centro da formação está o seu mais recente álbum, Timbre, que é o trabalho menos jazzístico que alguma vez produziu. , pois está repleto de folclore sul-americano e sons tropicais.

Esta é a quarta indicação de The Colors of Music. O caráter internacional do concerto, idealizado pelo diretor artístico Luciano Moscati, foi confirmado esta noite após sua estreia, no dia 19 de outubro, com a cantora, compositora e pianista australiana Sarah McKenzie. No próximo dia 19 de abril está previsto o encerramento com a banda italiana de rock progressivo: Banco del Mutuo Socorso.

