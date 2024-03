Por meio de assalto a joalheria

Eles o chamavam de “Silla”. E nas conversas que intervém: “Sou modelo em Milão”, não imagina que os investigadores já estejam no seu encalço e nos seus supostos cúmplices.

Não apenas isso. Sempre ele, «Silla» disparou dois tiros – para fugir – atingindo brutalmente na cara o filho do dono, que tentou afugentá-lo do mata-cães. Das passarelas à prisão por roubo. Três deles acabaram numa cela: um homem de 27 anos, de origem marroquina, nascido em Itália, também em casa, em Massano. Eles são acusados ​​de dois ataques: um a uma joalheria e no dia 10 de janeiro via Orzinuovi, na cidade “Oro em euro” que comprou ouro. Mesmo nesse caso, os dois entraram em ação – a partir do depoimento de que eram cúmplices de Sylla e de Marrocos – amarraram o proprietário e o vendedor na hora de fechar e fugiram com as joias.

Seu estilo de vida não passa despercebido aos investigadores: carros alugados de luxo, mansões cobiçadas, roupas de grife. Ou os sapatos modernos e resistentes de Cilla (que é jovem, mas tem certos precedentes) iluminados em seu apartamento.

Outros sete estão sob investigação: um funcionário italiano de Massano, de 24 anos – que teria atuado como “posto” na joalheria, se passando por cliente e facilitando a entrada de cúmplices; Um cúmplice do roubo (mas não a mesma pessoa que tomou medidas para comprar o ouro ainda não foi identificado) e outras seis pessoas foram acusadas de receber bens roubados. “Decodificar” as escutas telefônicas é inestimável para a compreensão de seus propósitos, e a análise meticulosa das câmeras de vigilância por vídeo públicas e privadas é fundamental para redescobri-las. READ No caso Caspito, o subsecretário Delmastro foi levado a julgamento por vazar segredos. Ele: “Orgulho de expor o ataque ao 41-bis”

Duas cenas, função idêntica e papéis intercambiáveis. Os investigadores – os carabinieri e a polícia estadual em ação – chegaram à quadrilha a partir da rota de fuga após o último assalto no centro, realizado por dois falsos motociclistas usando capacetes pretos em uma scooter. Porém, segundo as investigações, o grupo teria feito pesquisas naquela manhã para decidir onde atacar: olhando joalherias espalhadas pelo centro e entendendo o que roubar. Depois fuja por baixo das arcadas, depois pela Via Musee, até ao castelo: era onde tinham o carro. Um golfe. Eles escaparam com saques e scooters. Mas o olhar eletrônico não deixou escapar um detalhe: uma das mochilas de entrega de comida que eles carregaram há pouco – cheia de relógios e joias – saiu do porta-malas do pequeno carro, registrada em nome de um familiar do acusado. bandido albanês. O mesmo carro também passava por Orzinuovi e eles o usaram para escapar. De lá, os Carabinieri e a polícia foram a Massano em busca de provas. Eu encontrei você. Foram apreendidos 145 mil euros em dinheiro, que se pensa serem resultado da venda de bens furtados: mais de cem mil na casa vedada, e outros 35 mil na casa de um dos três detidos.

Foram também recuperados três relógios: dois Rolexes “guardados” pessoalmente por um arguido (sob investigação) e um Audemars Piguet na casa de outro arguido. Outras joias também foram roubadas via X Giornate, certamente não foi fácil de conseguir: testado em lojas, fora do estado e online. Uma parte do saque, resultante de uma conspiração para compra de ouro, foi vendida a uma loja diferente, mas as peças foram autenticadas. Os investigadores encontraram duas scooters (roubadas) e roupas semelhantes às usadas durante os assaltos: jaquetas e calças esportivas de determinadas marcas. Swatter, o cachorro que atacou violentamente Alessandro Righetti, filho do dono de uma joalheria, está desaparecido. READ Novo Diário Nacional – O destino de Gaza com o Yun fora de jogo

A quadrilha também é suspeita de ser responsável por um assalto com bombas de fumaça e ameaças em Troni, em Massano, no dia 29 de novembro. E, talvez, não só isso. É certo que Sylla terá que se despedir do mundo mágico da passarela por enquanto.

