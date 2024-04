Começando a semana com neve em baixas altitudes, aqui estão as áreas mais atingidas « 3B Meteo

Hora de estudar

Clima – Neve em altitudes mais baixas no início da semana

Após um Fim de semana classificado Uma instabilidade significativa Com equipe fria, a semana começa Volte ainda mais na temporada Uma mola que deixa margem suficiente para exposição a uma grade Geralmente inverno. O ar do Ártico que entra no Mar Mediterrâneo a partir do Vale do Ródano desencadeará a formação de um vórtice de baixa pressão, que manterá as temperaturas muito baixas e trará chuvas abundantes para as regiões centro e norte. Precipitação que é nSurge em altitudes excepcionalmente baixas Para a duração. Especificamente segunda-feira de manhã Podem ocorrer condições favoráveis ​​para queda de neve Abaixo de 400 metros Cidade no noroeste e na cordilheira Toscana-Emiliana em níveis montanhosos médios ou altos cunha Será branqueado.

Fique atento à neve na manhã de segunda-feira, 22 de abril

Os níveis de neve aumentarão ligeiramente durante segunda-feira e a neve afetará o Nordeste nos níveis circundantes 800/900m. Terça-feira verá alguma neve em altitudes mais elevadas, mas localmente ainda abaixo de 1000m na ​​cordilheira norte dos Apeninos e nos Alpes ocidentais.

