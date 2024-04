Stefano Pioli sai, “português” assume o comando do Milan: nome sensacional

Excluir agora Stefano Pioli De Milão é basicamente aceito por todos. Talvez no final da temporada, mas há quem diga que o tempo do clube pode ser encurtado se perder o clássico de segunda-feira, derrota que daria ao Inter o scudetto e uma segunda estrela no clássico.

Para o técnico rossonero, expulsão contra a Roma Liga Europa, após um retorno desastroso, jogou o intervalo em superioridade numérica, o ponto sem volta. Garva, e provavelmente a equipe, ficaram desanimados diante das acusações de Pioli contra os jogadores após a partida. O clube não se revelou e está filtrado pelo facto de as decisões serem tomadas no final da época, mas parece que as decisões já foram tomadas.

Então, a quem será confiado o Milan? O turbilhão de nomes apenas começou: o nome já existe há algum tempo Antonio ConteE então há também Roberto de Cerbi. Novamente falamos pela solução do “tempo” Ignácio Abate, técnico da equipe AC Milan Primavera. Há quem mencione o nome Jürgen KloppUma sugestão maravilhosa, mas as margens para fazer esta mudança parecem objectivamente muito pequenas.

Mas de acordo com Corriere della Sera Haverá também outro nome muito popular na comunidade: Sérgio Conceição, é hoje treinador do Porto, cargo que ocupa desde 2017. Em Portugal ganhou literalmente tudo: três campeonatos, três Supertaças, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga de Portugal. Os portugueses vão fazer um semi-jogo: um ex-jogador dos Nerazzurri no banco do Milan? Vamos ver.