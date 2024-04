Pesquisa: Fratelli d'Italia se fortalece (28,5%). Os democratas também sobem (21,2%). Forza Itália 8,6%, Lega 7,4% | Bagnocelli

No entanto, surgem algumas diferenças no comportamento eleitoral. Recordo aqui que, desde o mês passado, temos registado intenções de voto para as eleições europeias. As diferenças nas sondagens políticas devem-se principalmente a diferenças nas estimativas de participação. Apenas 49% dos italianos entrevistados hoje indicam que deveriam votar num partido, enquanto 51% não querem votar ou não têm certeza.. Este não é um número particularmente elevado: nas últimas eleições europeias, aqueles que não votaram, ou que votaram em branco ou que não votaram, foram na realidade 48%. No entanto, em comparação com as eleições políticas, o número de não eleitores estimado pelas sondagens aumenta mais de 10 pontos, o que significa que os partidos com um eleitorado mais mobilizado, mais dispostos a participar na votação, são recompensados. Hoje em comparação com o mês passado, Vemos três formações crescendo: Fratelli d'Italia, com 28,5% com um aumento de um ponto percentual, Partido Democrata, crescendo 0,7% para ficar com 21,2 e Ação com uma melhoria de mais de um ponto (1,3%) em 3,8. O crescimento do Partido do Primeiro-Ministro, nomeadamente a sua visibilidade a nível internacional, resultou das dificuldades da Liga. Tanto a Apúlia quanto o Piemonte não foram afetados pelos escândalos envolvendo o Partido Democrata.: Principalmente neste caso parece haver o efeito de “acumulação” que mencionamos anteriormente. Os eleitores do PD são os mais pró-europeus (na verdade, de todos os pró-europeus) e, de facto, os mais motivados para votar. Calenda decidiu correr sozinho, assumindo um risco significativo, mas apostando no carisma de sua equipe. A aposta parece recompensá-lo, mas ainda não é suficiente: agora ele não ultrapassa o limite de 4% que lhe permite ser eleito membro do Parlamento Europeu. O Movimento 5 Estrelas regista o declínio mais baixo, estimado em 15,9%, o que não parece estar a beneficiar da controvérsia anticorrupção (e anti-PD).. No centro-direita, confirma-se que a Forza Italia está à frente da Liga: embora a aliança de Lupi com os moderados Noi não seja particularmente frutífera neste momento (pois ainda não é bem conhecida), hoje a FI está em 8,6% (o A divisão dos moderados Forza Italia e Noi é de 9,4%), embora seja um a mais que a Liga. Acima do ponto, estimado em 7,4%, caiu 0,6%. As dificuldades de Salvini são agora evidentes também a nível interno, esta formação ficou evidente no quadragésimo aniversário do seu nascimento. A coligação entre os Estados Unidos da Europa, +Europa, vivendo a Itália e as pequenas empresas, hoje é estimada em 4,5%, e menos que a soma dos dois poderes separados (que era mais de 6% do total). Uma coligação Verde-Esquerda está próxima, mas ainda abaixo do limiar, estimado em 3,7% hoje. Outras forças estão longe da meta, a independência de Cateno de Luca (atribuída com 2,5%) e a lista de Michel Santoro, base terra dignita, estimada em 1,5%.