EX MILAN – Dalot, ano difícil para o United. É possível voltar?

Os fãs do AC Milan relembram com alegria Diego Talot. O lateral, que veio por empréstimo do Manchester United, atuou na temporada 2020-21 Com camisa rossonera. O ano passado foi uma cola que quase ficou em segundo plano, mas os portugueses acabaram por ser muito eficazes por um motivo.

O Manchester UnitedNo entanto, contando com o crescimento do jogador, ele queria mantê-lo. Mas como vão as coisas? A julgar pelos números, não é bom. Até agora, na verdade, Dalot tem sido grande 591 minutos com um total de 10 participações. Entre outras coisas, os ingleses, embora além Cristiano Ronaldo, Eles estão longe do topo da mesa. Definitivamente um retorno difícil para Diego, que definitivamente espera algo mais depois de um ano na Itália. É possível voltar a Milão no próximo verão? Talvez seja porque Dalot sempre declarou que é incrível no Milan. As ruas do mercado são infinitas. O Milan está sempre ativo no mercado de câmbio: Clique aqui para as últimas notícias