Passeio pela Romanha. Morgato (Emirados Árabes Unidos), com os espanhóis Pau e Matia Pais no pódio da vitória portuguesa

Antonio Morgado foi o mais rápido dos cinco protagonistas e venceu a octogésima sétima edição do Giro di Romagna. O espanhol de 27 anos do Euskaltel – Euskadi deixou Joan Bou e Mattia Bais, trentinos do Team Polti Kometa. O jovem e talentoso português dos Emirados Árabes Unidos Team Emirates conquistou a primeira vitória da sua carreira após voltas animadas no circuito ascendente de Bagnolo ao lado de outros homens.

Corrida – A primeira fração do dia aconteceu a cinquenta quilômetros do início E quem o promoveu: Filippo D'Iudo (Armazém Geral), Jose Prieto (Petrolike), Lucas Rook (Worrlberg), Matthew Kingston (MG K Vis), Filippo Agostinaccio (Beltrami TSA), Atsushi Oka (Ukyo) Tommaso Kafuri Sordan (Salf Euromobil Medo). O grupo pedalou junto até entrar na última volta, onde o cansaço começou a pesar em muitas pernas.

Assim, à vista da primeira linha de chegada dos escaladores, eles permaneceram D'Aiuto e Agostinacchio avançam Eles escalaram a montanha no primeiro transporte de Bagnolo, acompanhados por seus companheiros separatistas atrás deles, liderados pela equipe Emirates dos Emirados Árabes Unidos. Na segunda subida do dia, o atleta do General Stores decidiu ampliar o ritmo, vencendo Agostinaccio por cerca de quinze segundos e conquistando a segunda linha de chegada para os escaladores.

Enquanto isso, Giovanni Carboni deixou o regimento (JCL Team UKYO) e com ele na busca pelo marca-passo estão Antonio Morgato (UAE Team Emirates), Jose Felix Parra (Equipo Kern Pharma), Joan Bau (Euskaltel – Euskadi) e Mattia Bais (Team Polti Kometa). Iudo antes do sino.

No sopé da última subida, depois de vários quilómetros de corrida, um dia com a alegria da ajuda, perdeu as rodas e foi ultrapassado por Del Toro: naquela altura faltavam apenas alguns quilómetros para a meta. Ninguém se importava mais com os atacantes da final que conseguiram festejar Morgado.

À chegada, António Morgado declarou: “Com a equipa corremos agressivamente porque sabíamos que podíamos controlar as últimas voltas, por isso o fizemos. estou descansando por alguns dias.”

Ordem de Atendimento

1 MORGADO António Emirados Árabes Unidos Team Emirates 04:30:03

2 Zona BOU Euskaltel-Euskadi + 00

3 BAIS Mattia Equipe Boldi Cometa + 00

4 CARVÕES GIOVANNI JCL GRUPO UKYO + 00

5 Barra José Felix Equipo Kern Pharma + 00

6 DEL TORO Isaac Emirados Árabes Unidos Team Emirates + 43

7 Ajuda Filippo General Store-Essegibi-F.Ili Curia + 43

8 FIORELLI Filippo VF Grupo-Partiani CSF-Faizanè + 58

9 DE CASSAN Davide Equipe Polti Kometa + 58

10 Pesado Thomas JCL Equipe UKYO + 58

11 COMPANHEIRO Luis Angel Euskaltel-Euskadi + 58

12 Técnicas da Equipe GARIBBO Nicolo #InEmiliaRomagna + 58

13 Perrate Urco Equipo Kern Pharma + 58

14 QUEBRAS Kristian Team Corratec – Vini Fantini + 58

15 CARROSSIO ANDREA EQUIPE BOLDI COMETA + 58

16 visitas Igor Emirados Árabes Unidos Team Emirates + 58

Técnicas da equipe Luca de 17 cavalos #InEmiliaRomagna + 58

18 Covili Luca VF Group-Partiani CSF-Faizanè + 58

19 Tolio Alex Grupo VF-Partiani CSF-Faizanè + 58

20 Serralheiro Matteo Equipe Boldy Cometa + 58

21 GUTIÉRREZ Jorge Equipo Kern Pharma + 58

22 PELLIZZARI Giulio VF Grupo-Partiani CSF-Faizanè + 01:11

23 Calimberti Lorenzo Paisse-Carrera + 02:04

24 SERRANO Javier Equipe Polti Kometa + 02:10

25 CARRÒ Simone MG.K em Cores pela Paz VPM + 02:10

26 CALÇAS DE GRUPO DE CICLISMO CONTINENTAL WALTER Q36.5 + 02:10

27 TAGLIANI Filippo Vini Monzon-Savini Due-OMZ + 02:26

28 Biscarra Michael Euscaldel-Euskadi + 02:26

29 BRACALENTE DIEGO TEAM MBH BANK CALLBACK BALAN + 02:26

30 CADENA Edgar Petrolike + 02:39

31 CAMARGO Diego Petrolike + 02:39

32 dicas da equipe Anzaloni Emanuele #InEmiliaRomagna + 02.46

33 BELLETTA Pier Elis Work Service-Vitalcare-Dynatek + 03:56

34 Granger Ben MGK e Cores pela Paz VPM + 03:56

35 BERGAGNA Loja Geral Tommaso-Essegibi-F.Ili Curia + 03:56

36 MÁRQUEZ Martí Equipo Kern Pharma + 04:57

37 MEILER Lukas Equipe Vorarlberg + 05:23

38 Donati David Paisse-Carrera + 05:58

39 KONYCHEV Alexander Grupo Vorarlberg + 05:58

40 PINARELLO Alessandro VF Grupo-Partiani CSF-Faizanè + 05:58

41 SUAZA Bernardo Petrolique + 05:58

42 GONZALEZ ROBERTO Equipe Corratec – Vini Fantini + 05:58

43 D'AMATO Andrea Biesse-Carrera + 05:58

44 SCALCO Matteo VF Team-Partiani CSF-Faizanè + 05:58

45 Raimondi Alex Beltrami TSA-Tre Coli + 06:04

46 BARONCINI Filippo Emirados Árabes Unidos Team Emirates + 06:07

47 Inocentes Andrea Team Technips #InEmiliaRomagna + 06:07

48 CUADRADO Unai Euskaltel-Euskadi + 06:07

49 BAUCE Davide MG.K vis Cores pela Paz VPM + 06:07

50 MARTINEZ Juan Guillermo Q36.5 Equipe de Ciclismo Continental + 06:14

51 AGUIRRE Hernán Petrolique + 07:00

52 Mendoza Omar Petróleo + 07:00

53 Condoni Andrea MGK e Cores pela Paz VPM + 08:22

54 Zapata Maurício Petrolike + 08:29

55 BALDACCINI Davide Team corratec – Vini Fantini + 08:29

56 Agostinaccio Filippo Beltrami TSA-Tre Coli + 08:29

57 IMPELLIZZERI Simone Beltrami TSA-Tre Coli + 08:29

58 Yamamoto Masaki JCL Group UKYO + 08:29

59 Peter Janis Equipe Vorarlberg + 08:29

60 MUÑOZ Francisco Equipe Boldi Cometa + 08:29

61 ALUSTIZA Nicolas Euskaltel-Euskadi + 08:29

62 ETXEBERRIA Asier Euskaltel-Euskadi + 08:29

DNFBIANCALANI AndreaBeltrami TSA-Tre Coli

DNFKAMBERAJ Valentino Beltrami TSA-Tre Coli

DNFROSSI Nicola Beltrami TSA-Tre Coli

DNFVANNI Michael Beltrami TSA-Tre Coli

DNFGALIMBERTI FRANCESCOPESSE-CARRERA

DNFGRIMOD Etienne Biesse-Carrera

DNMFOTTA Alessandro Biesse-Carrera

DNFAGIRRE JonEquipo Kern Pharma

DNFGARCIA CarlosEquipo Kern Pharma

DNFSANCHEZ EugenioEquipo Kern Pharma

DNFITURRIA MikelEuskaltel-Euskadi

DNFBIONDANI RiccardoLoja Geral-Essegibi-F.Ili Curia

DNFCIRLINCIONE DomenicoGeneral Store-Essegibi-F.Ili Curia

DNFPOZZA EttoreGeneral Store-Essegibi-F.Ili Curia

DNFROSSETTI ThomasGeneral Store-Essegibi-F.Ili Curia

GRUPO DNFKAMADA KokiJCL UKYO

Equipe DNFKOISHI YumaJCL UKYO

DNFMALUCELLI MatteoJCL GROUP UKYO

DNFOKA AtsushiJCL Group UKYO

DNFCAROLLO FrancescoMG.K vis Cores pela Paz VPM

DNFKINGSTON MatthewMG.K vis Colors for Peace VPM

CORES PARA A PAZ VPM vis DNFSPREAFICO MatteoMG.K

DNFPRIETO DE LUNA Jose Antonio Petrolike

Equipe Continental de Ciclismo DNFBOZZOLA MirkoQ36.5

Equipe Continental de Ciclismo DNFMOSCA RaffaeleQ36.5

Equipe Continental de Ciclismo DNFPORTELLO AlessioQ36.5

Equipe Continental de Ciclismo DNFSTEDMAN TravisQ36.5

Equipe Continental de Ciclismo DNFZERAI NahomQ36.5

DNFBAGATIN EQUIPE CRISTÃ MBH BANCO CHAMADA BALAN

Balanço de retorno de chamada do banco DNFCASALINI Gabriele Team MBH

DNFVALENT MárkTeam MBH Bank Colback Balan

DNFVESCO LEONARDO GRUPO MBH BANCO CALLBACK BALAN

DNFGÓMEZ Alemão Dario Team Boldy Cometa

DNFDAPPORTO PietroTeam Technipes #InEmiliaRomagna

DNFSCARPELLI NicolasTeam Technipes #InEmiliaRomagna

DNFSTERBINI PietroTeam Technipes #InEmiliaRomagna

DNFAMANN Dominik Equipe Vorarlberg

DNFBENZ PirminTeam Vorarlberg

DNFFEURSTEIN KilianEquipe Vorarlberg

DNFRÜEGG LukasTeam Vorarlberg

DNFAMELLA MatteoTeam corratec – Vini Fantini

DNFMONACO AlessandroTeam corratec – Vini Fantini

DNFMURGANO MarcoTeam corratec – Vini Fantini

DNFQUARTUCCI LorenzoTeam corratec – Vini Fantini

DNFMARIVOET DuarteEquipe dos Emirados Árabes Unidos

DNFTORRES PabloUAE Group Emirados

DNFBAFFI StefanoUM Tools Caffé Mokambo

DNFCARLETTI MichaelUM Ferramentas Caffé Mokambo

DNFCOLINELLI LucaUM Ferramentas Café Mokambo

DNFDE PAOLIS FedericoUM Ferramentas Caffé Mokambo

DNFIORINI MatteoUM Tools Caffé Mokambo

DNFMEARELLI AndreaUM Ferramentas Caffé Mokambo

DNFRAUSA CosmaUM Tools Caffé Mokambo

DNFBUTA CatalinVini Monzon-Savini Due-OMZ

DNFCATALDO LorenzoVini Monzon-Savini Due-OMZ

DNFMOROCZ BarnabasVini Monzon-Savini Due-OMZ

DNFNARUMI SohVini Monzon-Savini Due-OMZ

DNFOLIVA MarcoVini Monzon-Savini Due-OMZ

DNFSIDLO DanielVini Monzon-Savini Due-OMZ

DNFBONALDO KevinWork Service-Vitalcare-Dynatek

DNFCAPRA ManuelWork Service-Vitalcare-Dynatek

DNFDIGNANI FilippoWork Service-Vitalcare-Dynatek

DNFGINESTRA LorenzoWork Service-Vitalcare-Dynatek

DNFPASE Christian DaniloWork Service-Vitalcare-Dynatek

DNFPIERANTOZZI LucioWork Service-Vitalcare-Dynatek

DNFCAFUERI TommasoZalf Euromobil Fior

DNFDE MONTE MatteoZalf Euromobil Medo

DNFIACOMONI FedericoZalf Euromobil Fior

DNFNENCINI TommasoZalf Euromobil Fior

DNFURSELLA LorenzoZalf Euromobil Fior

DNF ZORDAN GIOVANNI SOLF Euromobil MEDO