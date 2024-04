Frio na nova semana, vamos ver quanto tempo duram essas temperaturas

Um início de semana muito frio

Brr, que legal! Estamos praticamente de volta ao inverno, pelo menos até meados da próxima semana, quando as temperaturas cairão ainda mais em pelo menos algumas regiões.

Ventos muito fortes vindos das terras frias do grande norte continuam a atingir o nosso país, alimentando uma série de ciclones responsáveis ​​pelas condições atmosféricas instáveis ​​que agora envolvem muitas partes da Itália. O vento e o mau tempo contribuem para a manutenção de um ambiente climático verdadeiramente anómalo durante este período, até que diminua ainda mais 10/12ºC Menos do que nos últimos dias. Muitos altos e baixos!

Então prepare-se para dias realmente difíceis, talvez alguns dos dias mais frios desta primavera louca.

Espera-se que esteja entre Segunda-feira, 22 e terça-feira, 23Especialmente nas áreas do norte, as temperaturas terão dificuldade em ultrapassar o limite 10ºCTambém registra valores 4/5°C Nas partes mais extremas do Noroeste, espera-se que a neve caia em altitudes muito mais baixas.