Oriente Médio: Pasdaran apreende navio “ligado a Israel”

Há uma grande tensão na região. Um navio que transitava pelo Estreito de Ormuz foi capturado pela Palestina. MSC confirmou a notícia

A televisão estatal iraniana anunciou que Basharan apreendeu um navio cargueiro “com destino a Israel” no Estreito de Ormuz.

“O navio porta-contêineres MSC Aries foi abordado por forças especiais marítimas Uma operação de helicóptero perto do Estreito de OrmuzA agência noticiosa IRNA noticiou que o navio de bandeira portuguesa “era” gerido pela Zodiac Maritime. Pertence ao ideal capitalista sionista“,” dirigia-se para o mar territorial iraniano.

O navio foi apreendido com 25 tripulantes

A MSC disse que o navio tinha 25 tripulantes a bordo. “Lamentamos confirmar que o MSC Auris, de propriedade da Cordal Shipping Inc., juntou-se à Zodiac Maritime e é fretado pela MSC. Autoridades iranianas embarcaram no helicóptero e uma tripulação de 25 pessoas a bordo”, disse a empresa com sede em Genebra.

Um vídeo postado online e ainda não verificado mostra o momento em que Pastoran embarcou no navio.

Um navio registado na Madeira não é português nem italiano

Numa nota publicada no seu site oficial, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português afirma: “Não há provas de que cidadãos portugueses estivessem a bordoSem tripulação nem comando” e esclareceu que se tratava de “um cargueiro, MSC Aries, com ‘bandeira’ portuguesa (registado na Região Autónoma da Madeira)” mas que a empresa proprietária era a “Zodiac Maritime Limited, com sede em Londres ”.

No entanto, as autoridades portuguesas estão a “monitorizar a situação”. “O governo português está em contacto com as autoridades iranianas e solicitou esclarecimentos e informações adicionais”, refere o portal web. A confirmação também vem de Farnesina Não há concidadãos a bordo do navio porta-contentores.

Forte condenação dos Estados Unidos

“Condenamos veementemente a apreensão pelo Irão do navio MSC Ayres, de bandeira portuguesa e propriedade britânica, em águas internacionais. Indianos, filipinos, paquistaneses, russos e estonianos. Apelamos ao Irão para que liberte imediatamente o navio e a sua tripulação internacional”, escreveu o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrian Watson, no X.