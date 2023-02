Por que Silvio Berlusconi foi absolvido no julgamento de Ruby Der?

Duas cirurgias foram necessárias Pedro Ignacy (amanhã, 19 de fevereiro) e Massimo Recalcati (república, 21 de fevereiro) para elevar o nível do debate O caso ruby-ter e n absolvição de Berlusconi. São duas posições complementares, por assim dizer, que podem ser compartilhadas de muitas maneiras e que são distorcidas a partir de diferentes perspectivas culturais e buscam restaurar a ordem no caleidoscópio da oposição em funcionamento nos dias de hoje.

Teremos que voltar a isso, mas por enquanto um ponto é muito claro: muito longo e cansativo. Processo Judicial do Cavaleiro Têm sido um dos lugares privilegiados onde se desenvolveu e se concretizou a visão jurídico-constitucional da justiça que se pretende irrelevante Soltar sentenças Ou os fracassos retumbantes da acusação, porque cada um tem sua própria convicção de que o réu é culpado. Uma atitude subversiva, anárquica, destrutiva, substituída por um magmático tribunal de consciência que apela à verdade apelando ao fogo sagrado e infalível da intuição, ignorando todas as fichas, todas as provas, todas as objeções, mina os fundamentos do sistema judicial.

Nas dobras das pastas, nos detalhes dos papéis, nos subtextos das palavras, nas sugestões de motivos, há sempre a possibilidade de identificar um metatexto que sugere que o arguido, no fundo, é culpado. Isso, infelizmente, ele escapou impune. Não importaresultado do processo, O julgamento das salas de aula só importa se for nosso preconceito, Apesar da verdade declarada pelos juízes em nome do povo italiano, nossas animosidades, nossas animosidades, podem ser confirmadas em alguns interstícios dos documentos. Pobres juízes de mãos atadas por provas, códigos, conflito entre acusação e defesa; Se eles pudessem declarar aquele crime, tão instintivamente, que dúvida eles teriam, eles pensariam assim. Mas a cilada da democracia tem regras próprias, que cortam a mão de quem quer entender a verdade; Em seguida, para dar lugar às consciências do povo, aos seus sacerdotes que em tempos antigos conheciam grosseiramente as fontes da verdade e aos seus xamãs que liam os sinais obscurecidos pela poeira dos destinos.

Ele é um juiz falível que se alimenta de suspeitas, sugestões, suposições e suposições. Silvio Berlusconi Incita – realmente imerecido – antipatiza, perturba, discorda, às vezes causa raiva, mas desta vez é inocente; Desta vez ele não fez a coisa horrível Crime de corrupção em processo judicial impõe severas penalidades. Em uma bela carta (papel, (17 de fevereiro) Alessandro Barbano Deixou claro como a moral pós-moderna sexista, respeitável e instável envenena as narrativas das mulheres.O Caso Rubi. História ruim, terrível, desprezível, mas considerada criminalmente irrelevante, nem por isso, na queda dos mais libertos. Sutras do Perdão.

É uma história simbólica, mas é apenas uma das milhares que caracterizam a epifania judicial da nação. esquadrão A verdade real que pequenos mercenários confundiram, esconderam e distorceram, com um fundo moral que reivindica o direito de estar acima dos tribunais da nação. Como uma coisa é manter o título de cavaleiro contra um réu absolvido, como repugnância moral ou julgamento estético negativo, não importa, outra bem diferente é supor que os absolvidos são fruto de malandragem e só a fraude é lícita. Para aqueles que têm meios de se defender, advogados famosos intervêm.

Este discurso casual desfere o golpe mortal A fiabilidade da justiça, Porque faz muitos criminosos, e justamente punidos, acreditarem que se eles também fossem ricos e poderosos, também poderiam ter trapaceado e enganado o sistema. Uma vítima de retorno que prejudica profundamente o senso de justiça e alimenta as razões de poder pessoal e os impulsos eticamente regressivos dos juízes. Em um país civilizado, ninguém deveria ter permissão para questionar a exatidão dos julgamentos e mudar seu conteúdo apesar das evidências; E isso é válido para ambos foi liberado É para mim Condenado Definitivamente. Aconteça o que acontecer, o arguido pode certamente afirmar a sua inocência mesmo após um veredicto de três graus, apesar de todas as provas, como fez recentemente o Sr. Deputado. Augusta Montaruli.

É seu direito inviolável, e são os Pedas democráticos que impõem respeito, pois não podem esperar austeridade e auto-ta-fe. Mas outros, defensores de uma justiça “alhures”, devem abster-se de formular juízos políticos ou morais legítimos sobre os fatos apresentados à avaliação do juiz, e evitar tomar posição para mudar a decisão e manchá-la. É um idioma puramente italiano e surgiu precisamente no contexto de muitas variações. Silvio Berlusconi, Réu e estadista, provocou uma mistura de planos e uma sobreposição de valores, a partir do qual toda divisão e toda prudência foram subjugadas pela constante colisão de mundos que inevitavelmente admitia como homem público.

Com o passar do tempo, a poeira baixa e as cinzas substituem as brasas, haja vista quanto. “O Método Berlusconi”, Aquilo éAbordagem da mídia Proponentes opostos de seus casos práticos estabelecem o teste geral, um campo de teste específico Conspiração da Justiça E Verbal Ele supera muitos e muitos casos e afeta a nação. Antes proliferando sem parar, as transmissões de televisão, panfletos e reportagens refazem experimentos concluídos, modificam seus resultados, enfatizam inconsistências sutis e erros inevitáveis, esquecendo que a experimentação não é uma ciência exata ou uma equação algébrica. , não se destina a prevenir e eliminar qualquer dúvida, mas apenas uma razoável, ou seja, justificada por cartões e raciocínio.

Três décadas de atitudes apaixonadas e partidárias Provas do Cavaleiro A incitação no país é generalizada: em crimes passionais como avetrana, Sobre o brutal infanticídio de Gagne pendência quadropad, Assassinatos e conspirações, hipóteses de corrupção e vários roubos. exercício adequado narrativa jornalística Secou e muitas vezes se tornou perene com pingos de mídia popular nacional viagem, Uma observação mórbida e mórbida de cada peça para reconstituir fatos judiciais e alimentar a tese de fatos ocultos ou, pior, ocultos.