Torcida e comemoração ao vivo do clássico de Milão

Produtos entre superstição e previsão do tempo

Mais cinza do que preto e azul. O o céu Não há trégua no 239º derby de Milão e mesmo à noite todas as previsões concordam: a chuva. Mas em San Siro, pelo menos para os torcedores do Inter, o sol parece brilhar. A chance de fazer do clássico uma noite histórica é enorme: só por precaução sucesso O Inter venceu matematicamente o campeonato (agora -14 pontos à frente dos rossoneri) e – acima de tudo – A segunda estrela Na camisa, 20 campeonatos estão reservados aos vencedores. Inter e Milan têm 19 anos, então o que quer que aconteça esta noite será algo para recordar por muito tempo. Talvez Empate ou vitória para os rossoneri (Jogando em casa contra o Milan) A festa dos nerazzurri será adiada pelo menos até sábado, dia 27, quando voltam a campo no San Siro contra o Torino.

A equipe de Pioli não ouviu muito sobre sua temporada (fora da Liga dos Campeões, eliminada pela Roma na Liga Europa cinco dias antes e segunda na liga, mas a uma boa distância dos nerazzurri), mas uma vitória estragada – pelo menos para os torcedores – não farão uma viagem indiferente. Milan Nerazzurri está pronto para comemorar. Lautaro e companhia foram avisados ​​e a equipe de Inzaghi teria que lutar até o último minuto. Todos um na frente do outro O estádio estava totalmente lotado com os (relativos) rossoneri em maioria. Muitos detentores de ingressos para a temporada do AC Milan queriam isso quando enfrentaram uma derrota potencialmente histórica Envie sua mão e cartão para algum amigo inter.

Assim, como dita o bem forte, a superstição é abandonada, fãs do neroblu já estão planejando a festa. Se você vencer o clássico Tudo no Largo Cairoli Depois de um jogo Procissão até a Catedral. Mais tarde à noite Festa e bandeiras. Repetiremos amanhã (tarde). O técnico e a equipe do Open comemoram em toda a cidade. Os planos devem ser destruídos Mau tempo (e frio) Certamente não vai te convidar para uma festa na praça. Mas esta perspectiva é a “estrela” da outra metade do Milan.