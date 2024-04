Latte Português – Receita

Se você ainda não ouviu falar dele, é hora de consertar isso Leite portuguêsNa verdade, embora tenha o nome de Toscana, uma receita é uma sobremesa semelhante ao creme de caramelo francês, que é semelhante não só na aparência, mas também no sabor. Seus principais ingredientes são os ovos, o açúcar e o leite, é cozido no forno, mas em banho-maria, e a consistência é praticamente de um pudim. Uma doce camada de caramelo por cima. O seu nome pode dever-se a intercâmbios entre marinheiros toscanos e portugueses. A partir daí espalhou-se para outras regiões italianas vizinhas, embora com nomes diferentes. É particularmente popular na Toscana, onde é apelidado de “leite em pé”, mas variações interessantes também são encontradas em outras regiões, como Emilia Romagna e Romagna.

O leite português é uma sobremesa irresistível que é a forma perfeita de terminar almoços e jantares com amigos. O preparo é relativamente simples: começamos com o preparo do caramelo, seguido de um creme à base de leite, ovos e açúcar, enriquecido com um toque aromático de baunilha e café. Após o cozimento em banho-maria, o bolo é deixado esfriar antes de ser transferido para a geladeira para consolidar sua consistência. Servido frio, é uma delícia para saborear em qualquer ocasião.

Conselho

Preste atenção ao cozinhar esta sobremesa, esta etapa é essencial para o sucesso da sobremesa.

poupança

Para armazenar o leite português, transfira-o para um recipiente hermético e leve à geladeira por até 3-4 dias. Deixe descansar em temperatura ambiente por alguns minutos antes de servir. Evite recongelar, pois a consistência pode ser comprometida após o descongelamento.

Uma variação do leite português

Em seguida, vire a sobremesa com um movimento rápido e ela estará pronta para servir.