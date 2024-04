Manifestantes pró-Palestina bloqueiam conferência de Turim, confronto entre estudantes e polícia em marcha – Notícias

Após confrontos com a polícia pela manhã, um grupo de cerca de dez meninos e meninas gritava “Palestina Livre” dentro do Castelo Valentino, em Turim. Uma conferência de trabalhadores científicos e espaciais está acontecendo lá. Os ministros Tajani, Bernini, Lolobrigita e Pichetto já haviam deixado o prédio. Depois de participar da sessão matinal da conferência. A maioria dos rapazes – que afirmavam ser estudantes do Politécnico de Torino – foram bloqueados antes de entrar no Salão de Honra, onde o evento estava previsto para ser retomado à tarde. Apenas uma mulher conseguiu entrar com uma bandeira palestina. “Tomar uma posição contra o genocídio contra o povo palestino e o povo curdo”, gritou a mulher que conseguiu entrar na sala. “Eles não querem interromper os acordos com Israel, e vocês estão discutindo aqui enquanto pessoas morrem.” Poucos minutos depois, a menina foi retirada à força da sala. Um grupo de manifestantes dirigiu-se então para a saída do edifício, mas foi bloqueado pela tropa de choque, que inicialmente bloqueou a saída. Após alguns minutos de espera sem muita tensão, a polícia permitiu que os manifestantes se dispersassem.

Cerco policial rRepelido por escudos Manifestantes do conclave da Universidade de Turim tentaram chegar ao Castelo Valentino, onde se realizava uma conferência de trabalhadores científicos, espaciais e especialistas agrícolas, com a presença anunciada de vários ministros. Cerca de cinquenta ativistas tentaram contornar a polícia e, em Corso Cairoli, a poucas centenas de metros do Forte Valentino, eclodiu uma briga com a polícia, que usou escudos para empurrar os jovens para trás. 7 policiais ficaram feridos quando os manifestantes tentaram invadir. Os manifestantes também alegam ferimentos em suas fileiras.

Mais de 30 pessoas foram identificadas por Digos, incluindo combatentes do centro comunitário de Azcatazuna que – segundo os investigadores – coordenaram várias tentativas de arrombamento durante a manhã. Os identificados serão notificados. No final da marcha, os activistas convocaram uma procissão à luz de tochas na quarta-feira, 25 de Abril, onde centros comunitários e grupos pró-palestinos farão parte da procissão.

Solidariedade à polícia por mais um ataque inaceitável de centros sociais e coletivos. Sete policiais ficaram feridos esta manhã depois que um grupo violento de ativistas tentou romper um cordão policial perto do Forte Valentino, em Turim. “Condenamos veementemente o que aconteceu e o governo está ao lado daqueles que defendem a liberdade e a segurança de todos os cidadãos”, escreveu a primeira-ministra Georgia Meloni nas redes sociais.

Vídeo Uma marcha contra a conferência com ministros em Turim foi rejeitada pela polícia

“Gostaria de me juntar à solidariedade manifestada por Tajani à polícia, porque hoje em dia os direitos conferidos na nossa preciosa constituição devem ser protegidos, em vez de vermos uma multidão organizada a tentar impedir a realização de uma conferência numa universidade. ligado às políticas externas, à ciência, a uma ideologia, a uma posição política, mas ao seu interesse no bem-estar da humanidade. O Ministro da Agricultura, Francesco Lolobrigita, disse isto enquanto participava na Conferência dos Trabalhadores Científicos em Turim.

Reprodução protegida © Copyright ANSA