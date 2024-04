O português Antonio Morgado é o vencedor do 87º Giro della Romagna

O vencedor do 87.º Giro della Romagna Pro é o português Antonio Morgato, de 20 anos (UAE Team Emirates), vice-campeão mundial sub-23 do ano passado, a sua primeira vitória entre os profissionais depois de já ter terminado a Volta à Flandres no quinto lugar. Lugar.

O Giro della Romagna está de volta após 13 anos, com 133 pilotos competindo por 20 equipes; 16 países estão representados no torneio. De Lugo a Castrocaro Terme e Terra del Sol, o público não deixa de apreciar o regresso ao calendário.

A organização do Giro della Romagna PRO é gerida pela ExtraGiro com o apoio da Região Emilia-Romagna – Sports Valley, do município de Lugo, do município de Castrocaro Terme e Terra del Sol, e de Lugo e Olivero Galegati em colaboração com o SC Francisco Baracca. BCC Ravennate Forlivese e Imolese | Grupo BCC Icrea, Eurovo Pro Up, Grupo Hera, Icel, Mazzari, Technipes, Margarita, Unitec, Suzuki, Festina, Personalizzandia, Somec Biciclet, Agrentità, Filtragem Diemme, Assistência GVM, Terre Cevico, Diemme Enologia, Diemme Enologia, Associação tipo Ascom Lugo, CNA Area Bassa Romagna, Confedegianato de Ravenna e Confessoranti Ravenna-Cesena.

O 87º Giro della Romagna 2023 é um farol de luz nas áreas afetadas pelas enchentes, uma etapa da Itália até a Grande Partida do Tour de France no mesmo mês, Etap Parma do Tour de France, no sábado 27 e no domingo 28 de abril.

corrida

A abertura foi feita por Marco Celleri, Prefeito de Lugo Davide Ranelli e Diretor de Ravenna Castries di Rosa, e Marco Pavarini, Diretores do ExtraGiro.

Antes da largada foi depositada uma coroa de flores no monumento Francesco Baracca, os ciclistas da Romagna representam toda a equipe: Filippo Baronzini (UAE Team Emirates), um dos mais admirados na corrida a poucos quilômetros de casa, Matteo Malucelli (JCL Team Ukyo), Luca Collinelli (UM Tools Caffè Mokambo) e Emanuele Anzaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna, inicialmente a equipe 'Romagna').

À chegada, na presença de Castrocaro Terme Mayor e Terra del Sol Francesco Billi, um grande público pôde celebrar com nobre honra o triunfo de um jovem talento do ciclismo: desde 1910, pilotos como Costant Alfredo Pinta, Liarco Guevara, Fiorenzo Magni , Gianni Motta, Felice Zimondi e Giuseppe Saroni, Romagna Vito Artelli, Giuseppe Minardi, Ercole Baldini, Davide Cassani, E Roberto Certi, E Roberto Conri venceram.

Depois de partir da Piazza Baracca/Corso Matteotti em Lugo, o 87º Giro della Romagna percorreu 129 km planos, passando por vários municípios afetados pelas enchentes de maio de 2023, e finalmente entrando no circuito final de 12,67 km de 5 km até Castrocaro Terme e Terra del Sol, 5 voltas, com reserva Bagnolo GPM, subida de 3,7 km com desnível médio de 5,7%. O último dos cinco transportes para o cume do Bagnolo fica a 11 km via Castrocaro Terme e Marconi na Terra del Sol.

O dia viu várias tentativas de ataque nas fases iniciais, mas após cerca de cinquenta quilómetros começou a separação: Filippo D'Iudo (Armazém Geral), Lucas Rook (Team Vorarlberg), José Antonio Brito (Petrolike), Matthew Kingston (MG. K. Vis). Cores pela Paz), Filippo Agostinaccio (Beltrami TSA Trey Goli), Atsushi Oka (JCL Team Ukyo), Tommaso Cafiuri e Giovanni Sordan (Salf Euromobil Desirée Fear).

Enquanto Bagnolo subia para a primeira passagem no GBM, D'Iuto e Aconistinaccio eram os únicos na liderança, D'Iuto continuou sozinho na ação seguinte, sendo recompensado no final da corrida pela cabeça de Raffaele Barosi . A Technips recebeu o prêmio de Escalador do Ano do Giro della Romagna.

Por trás, ao toque da campainha, outros cinco atletas retornaram ao D'Autto: Giovanni Carboni (JCL Team Ukyo), Antonio Morgato (UAE Team Emirates), Mattia Pais (Team Boldi Cometa), José Félix Parra Cuerta (Equipo Kern Parma) e Joan Bau Company (Euskaltel-Euskadi).

Isaac del Toro (UAE Team Emirates) também tentou voltar à última subida, mas só conseguiu pegar D'Iudo. Enquanto isso, nos cinco primeiros sprints, seu companheiro de equipe Morgado levou a melhor sobre Bou e Bais.

Ordem de chegada :

1. António Morgado (UAE Team Emirates) 196 km em 4h30'03″ média 43,547 km/h

2. Companhia John Poe (Euskaltel-Euskadi) st

3. Mattia Bais (equipe Polti Kometa) st

4. Giovanni Carboni (JCL Team Ukyo) st

5. José Felix Parra Gurda (Equipo Kern Pharma) rua

6. Isaac Del Toro Romero (Emirados Árabes Unidos) 43″

7. Filippo D'Aiuto (Armazém Geral-Essegibi-F.lli Curia) rua

8. Filippo Fiorelli (Grupo VF-Partiani CSF-Faizané) 58″

9. Davide De Cassan (Equipe Polti Kometa) st

10. Thomas Besenti (JCL Team Ukyo) st

Informações da competição: https://www.extragiro.it/giro-della-romagna/