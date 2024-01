Impagnatiello, o julgamento recomeça em 12 de fevereiro. Foram gravados um vídeo da “festa de revelação de gênero” e o último áudio de Giulia

DesligadoCesare Giuzzi e Giuseppe Guastella

O primeiro julgamento pelo assassinato de Cenaco: Alessandro Impagnatillo fala apenas de si mesmo no julgamento, mencionando brevemente Giulia Tramandano e seu filho Thiago. Retornamos às aulas no dia 12 de fevereiro

“Também fui embora com eles”, “Arruinei a vida da criança que estava disposto a acolher”, “Fui levado por algo que nunca se explica”: fala apenas de si mesmo. Alessandro Impagnatiello. O crime hediondo que ele confessou marcaria “sua” vida para sempre. E se no início do processo Ele pede desculpas Com a voz quebrada por soluços, porém, ele faz apenas uma nota fugaz Juliana Tramandano. Não houve misericórdia para o camarada que ele assassinou em 27 de maio 37 facadas durante a gravidez de sete meses de seu filho.

A sala do tribunal onde o julgamento começa Ele não conseguia controlar a multidão de jornalistas E pessoas comuns que vieram ver como é o “monstro” de perto Senago. Somente após a intervenção do Presidente do Supremo, Fábio RoyaNo início da investigação, a presidente Antonella Bertoja decidiu se mudar para a cidadeReserve o tribunalO maior tribunal, palco de julgamentos que fizeram história judicial italiana.

Guardado pela polícia penitenciária, Alessandro Impagnatillo Toma seu lugar na jaula dos réus presos. Barba comprida, jaqueta azul sobre camisa branca, jeans claro, sempre apontando sem olhar para o chão, enquanto de vez em quando tortura com as mãos um lenço de papel para limpar lágrimas. Ele não se atreveu a olhar para cima A família de Júlia. Franco e Ciara, pai e irmã do jovem de 29 anos que ele matou, olham para ele com tristeza, com um olhar severo que não mostra sinais de ódio ou vingança. READ "Dizer adeus aos fortalecidos é um presente para o No Vox, é como dizer que estamos brincando."

Problemas iniciais resolvidos (A família Tramandano é a única parte civilSem câmeras), observam as advogadas Alessia Menegazzo e Letizia Mannella 33 testemunhas de acusaçãoEm vista A próxima audiência será no dia 12 de fevereiroJunto com documentos de computador, escutas telefônicas e vídeos, para provar como o acusado planejou previamente o assassinato. Ele deu veneno de rato para elaencenou uma partição, Tentou queimar o corpo de Giulia. Um vídeo da “festa de revelação de gênero” também foi gravado em 17 de março. Curta rodado no celular de Giulia em que o ex-barman estoura um balão azul e descobre o sexo do bebê Diego. Ele parece feliz, mas realmente Naquela época ele já está envenenando o parceiro. O último áudio de Giulia também foi depositado: ela avisa à amiga que quer recomeçar “pelo bem da criança”.

Os defensores de Impagnatiello, as advogadas Samantha Barpaglia e Giulia Geradini, Eles citaram apenas um psiquiatra e um psicólogo como testemunhas, tendo em vista a demanda por avaliação. Então eles fazem anúncios arbitrários.

Impagnatiello fala por quatro minutos: “Estou pedindo desculpas a muita gente, mas não será suficiente”, começa com a voz dolorida, depois “chocado e perdido”, deixando claro que não houve planejamento porque tudo aconteceu naquele dia. , “Eu também os deixei.” Ele não pediu que suas “mais eternas desculpas” fossem aceitas, mas que pelo menos fossem “ouvidas”. A irmã de Giulia, Chiara, se levanta e sai da sala de aula, seguindo o pai. Ele continua: “Não sou mais, não viverei mais”, “Espero não acordar à noite” porque “perdi um filho e assim por diante. Não posso me desculpar”. “Ele está realmente arrependido”, diz seu advogado Geradini. READ Ferragosto e New Week foram iniciados por Nero, mas a previsão mudou um pouco, detalhes » ILMETEO.it

Porém, para os magistrados, é apenas uma confirmação Personalidade “narcisista” Já foi revelado na investigação. Ciara Tramandano, Eventualmente, ela desabafou sua dor através do Instagram. “Você pode se desculpar se acidentalmente bateu no para-brisa do meu carro” e não “Se você zombou de nós e zombou da imagem dele e envenenou minha irmã e meu sobrinho”. “Você não tem o direito de falar, ligar ou pensar em Giulia e Diego. Você merece acordar na prisão todos os dias.”



