Embaixador de Milão em Portugal por Jota Silva

Os meninos de Stefano Pioli estão se preparando para o grande acontecimento E desafio suave de sábado à noite, Está marcado para as 20h45 Além disso Campo difícil para a Udinese, Com os friulianos voltando de bom empate na Fiorentina. Milão tem um ar de esperança e otimismo Bom desempenho e sucesso, cRoma vs. Agora ex-Mourinho, mas Afinal, este é o momento do mercado de câmbio. Na verdade CSite português Ojoco informouO Milan está interessado em Jota SilvaExtremo-ofensivo português presente Vitória Guimarães SC na Liga Portugal.

Escrito por um portal português, no passado domingo Durante a partida do campeonato contra o Aroka Milan deveria enviar um gerente para cuidar de seu exterior Vitória. Avançar Outros clubes interessados ​​em Jota Silva Atualmente professora 5 gols e 3 assistências em 17 jogos. Na verdade, a atenção dele também Wolverhampton, Toulouse, Nantes, Nice e Villarreal.

Porém, a ideia do clube português, Deve ser parado Asa rosa até o final da temporadaSó lhe permitia sair se surgisse um projeto importante tanto para o clube quanto para o jogador.