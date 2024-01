Demissão de Mourinho: advogados portugueses buscam danos à imagem da Roma

Primeira rádio com programação inteiramente dedicada a um time de futebol, a Reed Sport nasceu em Roma em 1º de janeiro de 2002 após uma gestação de dois anos. Reforçado por um slogan eficaz (“É desporto – só na Reed Sport”), um sinal fiável (104,2 MHz) e uma programação construída em torno dos acontecimentos da Roma e dos seus adeptos, o sucesso foi imediato e sensacional.

A inovação absoluta é representada pela entrada no mercado de uma emissora que transmite notícias e atualizações, entrevistas e investigações relacionadas a um clube de futebol 18 horas por dia – sem ser seu porta-voz ou diretamente – com programas aprofundados e de discussão. Principais temas e eventos sobre ele.

Nascida com a missão de revolucionar o jornalismo desportivo, a Reed Sport presta um serviço social e informativo com o objetivo de integrar as opiniões dos adeptos com os principais nomes da imprensa local e nacional num debate contínuo entre o público. e profissionais, entre especialistas e fãs de todas as idades e origens.

Graças ao investimento contínuo na aquisição de profissionais certificados, o resultado é visível para todos. Um aumento surpreendente, gradual e constante do número de telespectadores e um evento regular na capital e os índices de aprovação da primeira rádio desportiva do centro de Itália.