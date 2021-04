Porque 25 de abril é o Dia da Libertação

25 de abril é a festa da libertação do nazifascismo na Itália todos os anos, que ocorreu em 1945. A ocupação alemã e fascista da Itália não terminou no mesmo dia, mas 25 de abril foi considerada uma data simbólica, porque depois que as tropas alemãs nazistas e os fascistas da República de Saleh começaram a se retirar das cidades de Torino e Milão em 1945, após a revolta popular, o partido organizou um plano conjunto para recuperar o controle.

A decisão de escolher 25 de abril como “Dia da Libertação” (ou “o aniversário da libertação da Itália”) foi tomada em 22 de abril de 1946, quando o governo provisório italiano – liderado pela primeira vez por Alc te் te de Caspari e o último Reino da Itália – declarado 25 de abril como “feriado nacional”. Estabelecido por despacho.

A data n está firmemente fixada na lei. 269 ​​de maio de 1949, apresentado ao Senado por de Caspary em setembro de 1948. Desde então, domingo, 25 de abril, ocorre no dia 2 de junho, feriado como o dia 1º de maio, dia de Natal e dia da República. No entanto, a guerra na Itália não terminou em 25 de abril de 1945: continuou por mais alguns dias até o início de maio.

Outros países europeus também lembram o fim da ocupação estrangeira durante a Segunda Guerra Mundial, mas em datas diferentes: Holanda e Dinamarca celebram 5 de maio, Noruega 8 de maio e Romênia 23 de agosto. O Dia da Libertação também é comemorado na Etiópia em 5 de maio, mas nesse caso aconteceu em 1941 para comemorar o fim da ocupação italiana.

Aconteceu antes de 25 de abril

[1945ஆம்ஆண்டின்ஆரம்பமாதங்களில்பல்லாயிரக்கணக்கானமக்கள்இருந்தனர்பெரும்பாலும்கட்சிக்காரர்கள்ஜேர்மன்ஆக்கிரமிப்புமற்றும்வடக்குஇத்தாலியில்உள்ளசாலேகுடியரசிற்குஎதிராகபோராடியவர்கள்இராணுவக்கண்ணோட்டத்தில்ஒருஒழுக்கமானஅமைப்பைக்கொண்டிருந்தனர்

மார்ச் 1945 இல் போ பள்ளத்தாக்கின் தெற்கே, நட்பு நாடுகளின் இறுதி தாக்குதலை எதிர்க்க முயன்ற பல ஆக்கிரமிப்பு வீரர்கள் இருந்தனர், இது ஏப்ரல் 9 முதல் (போலோக்னாவின் கிழக்கில்) தொடங்கி, அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இணையான முன் நோக்கி தீவிரமடைந்தது. எமிலியா வழியாக. தாக்குதல் நடத்தியவர்களின் மேன்மை மற்றும் வழிமுறைகள் மற்றும் ஜேர்மன் படையினருக்கும் குடியரசுக் கட்சியினருக்கும் இடையில் பரவியிருந்த தோல்வியில் அவநம்பிக்கை மற்றும் தவிர்க்க முடியாதது என்ற பொதுவான உணர்விற்காகவும், மிக உயர்ந்த ஜேர்மன் மற்றும் பாசிசவாதிகளின் விருப்பங்களை மீறி இந்த தாக்குதல் உடனடியாக ஒரு வெற்றியாக இருந்தது. அதிகாரிகள். போரை இறுதி வரை தொடர.

ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்பு கொண்ட அனைத்து உள்ளூர் அமைப்புகளுக்கும் பரவியது “உத்தரவு n. 16 ”, இதில்“ உறுதியான தாக்குதலை கட்டவிழ்த்துவிட ”நேரம் வந்துவிட்டதாகக் கூறப்பட்டது; ஆறு நாட்களுக்குப் பிறகு, சி.எல்.என்.ஏ (தேசிய விடுதலை மேல் இத்தாலி குழு, இதில் அனைத்து இத்தாலிய பாசிச எதிர்ப்பு மற்றும் எதிர்ப்பு இயக்கங்களும், கம்யூனிஸ்டுகள் முதல் சோசலிஸ்டுகள் வரை கிறிஸ்தவ ஜனநாயகவாதிகள் மற்றும் பங்குதாரர்கள், அதாவது அதிரடி கட்சியின் உறுப்பினர்கள்) இதேபோன்ற கிளர்ச்சியை வெளியிட்டன அறிவுறுத்தல்கள் பொது. கட்சிக்காரர்கள் நகர்ப்புற மையங்கள் மீது தாக்குதல்களை ஏற்பாடு செய்தனர். உதாரணமாக, போலோக்னா ஏப்ரல் 19 அன்று கட்சிக்காரர்களால் தாக்கப்பட்டு இறுதியாக 21 ஆம் தேதி நட்பு நாடுகளின் உதவியுடன் விடுவிக்கப்பட்டார்.

ஏப்ரல் 24, 1945 இல் நட்பு நாடுகள் போவைக் கடந்தன, ஏப்ரல் 25 அன்று ஜேர்மன் படையினரும் சாலே குடியரசின் வீரர்களும் மிலன் மற்றும் டுரினிலிருந்து விலகத் தொடங்கினர். மிலனில், முந்தைய நாளின் காலையிலிருந்து தொடங்கி, ஒரு பொது வேலைநிறுத்தம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது, “மிலானோ லிபரா” வானொலியில் குடியரசின் எதிர்காலத் தலைவரும், பின்னர் பாகுபாடும், தேசிய விடுதலைக் குழுவின் (சி.எல்.என்) உறுப்பினருமான சாண்ட்ரோ பெர்டினி அறிவித்தார்.

Fábricas ocupadas e feitas pelo homem e casa de impressão Courier della sera Foi usado para imprimir as primeiras folhas anunciando a vitória. Na noite de 25 de abril, Benito Mussolini partiu de Milão para Como (foi capturado por seu partido dois dias depois e morto em 28 de abril).

De 25 a 28, os partidos continuaram a vir para Milão e derrotaram a restante e limitada oposição. Uma grande manifestação para celebrar a libertação aconteceu em 28 de abril em Milão. Os americanos chegaram à cidade no dia 1º de maio.

ஏப்ரல் 25, 1945 அன்று செய்தித்தாள்களின் முதல் பக்கங்கள்

இத்தாலிய செய்தித்தாள்கள் ஏப்ரல் 25, 1945 ஐ போரில் ஒரு முக்கியமான நாளாக கொண்டாடின: மட்டுமல்ல ஒற்றுமை e மக்கள், இத்தாலியின் சில பகுதிகளில் அச்சிடப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் கிறிஸ்தவ ஜனநாயகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித்தாள்கள் ஏற்கனவே சில காலமாக விடுவிக்கப்பட்டன, ஆனால் கோரியர் டெல்லா செரா, இது பாசிச காலத்தில் ஆட்சிக்கு நெருக்கமாக இருந்தது.

ஏப்ரல் 26 அன்று கூரியர் சேவை இது தலைப்புடன் “தனித்துவமான எண்” உடன் வந்தது புதிய கூரியர்: பதிப்பின் ஆசிரியர் மரியோ போர்சா, ஒரு பாசிச எதிர்ப்பு பத்திரிகையாளர், அவருக்கு சி.எல்.என் தற்காலிகமாக செய்தித்தாளின் திசையை ஒப்படைத்தது. முதல் பக்க தலைப்புகள் மட்டுமே அச்சிடுக ஏப்ரல் 26 அன்று அவர்கள் வடக்கு இத்தாலியில் நடந்த சண்டையை முற்றிலுமாக புறக்கணித்தனர்: ஜெர்மனியில் ஜேர்மன் படையினரின் “வெறித்தனமான எதிர்ப்பிற்கு” பதிலாக அவர்கள் பேசினர், அவர்கள் இப்போது ஒரு சில பேர்லின் சுற்றுப்புறங்களை மட்டுமே கட்டுப்படுத்தினர்.