Kia Gozzi ganhou o disco de ouro por What Christmas Means

Viatana – «Mesmo coisas tradicionais como o Natal, eu gosto de apimentar um pouco as coisasTornou-se um pouco mais caribenho graças à minha música»: palavras da cantora viadanesa Gaia Kosi Isso segue a conquista de um disco de ouro com What Christmas Means, que está despovoando o YouTube e os canais de compra de música em streaming nesta temporada de festas. O artista de 25 anos reviveu uma alma antiga com um single Steve MilagreAdaptando-o ao estilo que lhe deu sucesso e popularidade: pop elegante com ritmos latinos, que sempre mostra o lado sul-americano de Gaia (mãe brasileira e pai viadanês) graças a muitos textos em português.

«Português é uma língua ideal para escrever canções, em um segundo abracei o refrão da música de Wonder », Gia explicou que estava muito feliz pelo disco de ouro, que certifica as vendas da música de mais de 50.000 cópias. O Natal não é apenas o meu favorito neste Natal, mas desde seu lançamento em dezembro de 2021, foi ouvido e baixado de sites de streaming ao longo do ano.

“Fico ainda mais feliz que o disco de ouro tenha acabado de chegar”, diz o cantor, que lançou sua colaboração com a Amazon Music criando uma edição especial de Natal do álbum de Alm com o single. Muitos de seus fãs gostaram não só da música, mas também do videoclipe, que pode ser conferido no canal da Kia no YouTube, no qual o clima natalino se mistura ao brasileiro em uma composição única. Muito elegante em um vestido vermelho, No vídeo, a artista viadanesa executa passos de dança com quatro bailarinos que também relembram o ambiente do Vale do Pó.Cercado por árvores altas semelhantes a choupos.

Sobre tudo, Apesar de morar em Milão por alguns anos, Gia sempre foi muito ligada à sua terra natal, dedicou a canção Salina ao povoado de Odati, onde seu avô paterno tinha uma antiga fazenda reformada onde reunia familiares e amigos para festas e momentos aconchegantes. Na coluna “Família Salina, Refúgio, Magia”, uma boa lembrança da infância passada na província de Mântua, Gaya parte para a vitória. O primeiro ficou em segundo lugar no The X Factor em 2016 e depois ganhou Amici. Maria D FiliposNa edição de 2020.