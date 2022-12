Um pula, o outro vem: uma combinação que encanta Allegri

A reação no mercado de transferências pode ser totalmente compensada pelo treinador toscano em preto e branco.

As ruas do mercado – como o conhecemos – são infinitas, e esta também Juventus Ele sabe disso muito bem. Não é por acaso que uma das últimas jogadas do clube da Juventus é chamar pelo menos três jogadores diferentes para jogar antes da conclusão final da trama.

Um dos objetivos prioritários da Juventus Entre este janeiro e o próximo verão, suas fronteiras serão revolucionadas. Maximiliano felicidade Ele precisa de novos zagueiros, tanto direito quanto esquerdo, e pode incomodar os donos. Ser Alex Sandro Aquele Quadrado Seu contrato expirará e eles podem deixar a equipe sem nenhum custo. Portanto, há uma grande necessidade do clube se movimentar o mais rápido possível e buscar possíveis substitutos.

Para a direita, em especial, voltou-se a falar da primeira nos últimos tempos Milão Diogo Talot. Propriedade do lateral português Manchester United Seu contrato expirava em 30 de junho de 2023, mas o mesmo clube inglês decidiu. Exercer a opção de estender automaticamente o contrato por pelo menos mais uma temporada Suas vendas podem ser descontadas no verão.

A Juve pode liberar Dalot se o mercado de transferências se envolver com o Manchester United

A favor de dizer adeus Talot a partir de Manchester United Pode ser outro nome por perto Juventus.

sobre isso mau gosto, Lateral direito pertence leon O que negros e brancos gostam. O ‘Daily Mail’ noticiou que, de fato, os ‘Red Devils’ e o Newcastle Eles estão preparando uma oportunidade crucial para contratar o ala francês nascido em 2003 em janeiro. No entanto, face a um pedido de 35 milhões de euros, a mudança poderá ser adiada para junho próximo.

Se deveria ser manchester United, por isso juv Esta seria uma vitória fácil de engolir em geral. Com a contratação do francês, o clube da Juventus pode estar mais uma vez batendo à porta do inglês. Talot. Naquela época, dada a concorrência nessa função, os portugueses empurravam para as vendas oferecendo ajuda ligando para negros e brancos.