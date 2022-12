Covid preocupa a variante Gryphon. Epidemias aumentam na China

Ouça a versão em áudio do artigo

De olho na subvariante XBB.1.5 do vírus SarsCoV2, também conhecido como “Gryphon”: este último membro da agora abundante família Omicron pode ser uma das principais causas do aumento da epidemia de Covid-19 na China. Juntamente com o relaxamento das restrições, a subdifusão em circulação desde outubro passado desempenhará um papel importante no aumento ainda maior de infecções e hospitalizações.

Não há certeza neste momento porque os dados científicos fornecidos pela China são limitados, como as sequências genéticas do vírus depositadas no Gisaid International Bank. Ainda é uma hipótese de que o vírus mutante esteja causando a epidemia, mas os especialistas estão levando isso muito a sério. “Algo muito importante está acontecendo na China: o número de mortes por Covid é incontrolável e a única possibilidade até agora é que uma ou mais novas cepas estejam circulando”, observa o virologista Francesco Brcolo, da Universidade de Salento. .

XBB sob a lente.1.5

Candidatos não faltam, mas o foco agora está no XBB.1.5, que está em circulação na China desde outubro e é resultado da recombinação de outras duas variantes da Omicron: o BA.2.1 e o BA.2.1. “Uma variedade real está circulando, mas o XBB está rapidamente substituindo subtipos comuns como BQ.1 e BQ.1.1”, diz o especialista.

A subvariante é difundida em nove outros países

A mesma subvariante se espalhou rapidamente para pelo menos nove outros países, seis deles europeus. Além da Itália, responsável por 1,82% do vírus SarsCoV2 circulante em 27 de dezembro, XBB França (1,22%), Bélgica (4,56%), Alemanha (2,05%), Espanha (2,61%) e Reino Unido (5,44%) no banco de dados internacional Gisaid. Nosso site World in Data apontou, citando dados relacionados a sequências de genomas de vírus depositados. A XBB está presente na Austrália (3,33%), Canadá (1,93%) e EUA (13,42%). Aqui, em particular, parece estar relacionado ao recente aumento de 140% nas hospitalizações em Nova York no mês passado.

Foco máximo nos aeroportos

Portanto, o vírus está se espalhando de maneira viva e, por isso, o geneticista Massimo Zollo, coordenador da força-tarefa Covid-19 em Nápoles, disse: “Os testes são necessários não apenas em voos diretos, mas também em aeroportos. vindo da China, mas indireta” e “É preciso uma ação mais intensa para entender a disseminação dos medicamentos antivirais e continuar pesquisando variações e entender o que acontecerá daqui a dois primeiros meses”. Restrições do aeroporto No entanto, varia de país para país. Quanto ao Reino Unido, o governo britânico anunciou que não tem planos de introduzir testes obrigatórios de Covid para quem chega da China, disse um porta-voz do governo. O porta-voz acrescentou que a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) continuará monitorando de perto a prevalência e a disseminação de variantes nocivas, além de revisar os dados internacionais disponíveis.