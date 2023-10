Lista de empresas participantes da iniciativa

A partir de domingo, 1º de outubro Pacto Antiinflação 30 associações assinaram o Palazzo Sigi com o objetivo de reduzir o preço de determinados produtos Primeiro requisito em’Último trimestre de 2023. O primeiro-ministro Maloney descreveu-o como uma “experiência”. Abaixo está a lista dos supermercados participantes desta iniciativa.





Acordo anti-inflação do governo Maloney

Eu sou Mais de 22 mil Empresas comerciais que optaram por participar.

Se o acordo anti-inflação funcionar, poderá estendido Mesmo depois de 31 de dezembro de 2023.





Massas, leites, fraldas, remédios de venda livre e outros itens essenciais terão destaque nas gôndolas. Adesivo tricolor Garante um desconto de 10%.

Esta medida está incluída no cartão social “dedicado a si” e no total de bónus atribuídos pelo governo para apoiar famílias com baixos rendimentos (como bónus de transporte, bónus de gasolina, bónus de contas de serviços públicos e subsídio único).

Talvez você esteja interessado BCE aumenta novamente as taxas de juro: efeitos sobre a inflação e as hipotecas como pico esperado

Como funciona um contrato antiinflação

Os supermercados e lojas decidem de forma independente quais produtos beneficiam do desconto de 10%.





Portanto, não existe uma lista fixa nem restrições aos beneficiários.

Todos, independentemente da sua situação económica, podem comprar produtos com desconto.

Talvez você esteja interessado O que significa a desaceleração da inflação para a Itália e quais os efeitos no carrinho de compras

Lista de supermercados anti-inflação

Abaixo está a lista das empresas participantes publicada no site do Ministério do Comércio em 1º de outubro de 2023 e produzida na Itália.