“Fez-me rir”: Mourinho, antigo jogador, não mede palavras | Veja como ele treina suas equipes

Declarações duras sobre algo especial de um de seus ex-jogadores de futebol.

A Roma não teve um início de temporada particularmente excepcional. Embora o clube Capitolino tenha se fortalecido consideravelmente durante a janela de transferências de verão Ele já perdeu muitos pontos contra adversários que estão no papel ao seu alcance. Embora a adição de novas assinaturas pareça ter demorado mais do que o esperado, as razões para estes testes deficientes são difíceis de definir.

No entanto, José Mourinho também acabou no olho das críticas, que foi responsabilizado pela falta de jogo do time. Esta é a primeira vez desde a sua chegada à capital que o seleccionador de Portugal recebe um ataque dos seus próprios adeptos, que sempre o apoiaram em todos os sentidos.

Nas últimas horas, também houve algumas palavras importantes sobre o especial de um dos seus antigos jogadores de futebol que declarou: “Ele me fez rir”. Ele atacou abertamente o estilo de jogo do técnico. Os relatórios chocaram o meio Giallorossi e muito mais.

Palavras de um jogador de futebol

Recentemente Mário Balotelli Em declarações à TvPlay, falou também do seu antigo treinador José Mourinho entre os muitos temas abordados. O atacante italiano falou sobre a época em que o treinou no Inter, elogiando o técnico por sua capacidade de vencer em qualquer lugar, apesar de suas atuações nada espetaculares. Na verdade, segundo Super Mario, Mou é um treinador carismático e pouco interessado em táticas.

O ex-craque do AC Milan e Liverpool também falou do caráter do português, acrescentando: “Mau tem um bom caráter. isso me faz rir alto. Houve conflitos, mas ele encorajou você. Ele trouxe à tona o que há de melhor e de pior em você, quando necessário e quando não necessário”.

Mourinho é um vencedor nato

As palavras de Balotelli provam o quanto muitos dos antigos jogadores de Mourinho o amavam e respeitavam e ainda lhe agradecem pelo que fez por eles. Mas os relatórios também destacam outro aspecto: O Lusitano não dá um bom jogo às suas equipas, mas faz com que ganhem.

Por isso, apesar de não vermos uma Roma excepcional do ponto de vista do entretenimento, os adeptos dos Giallorossi acreditam. A equipe pode ganhar alguma coisa Depois da conferência há um ano e meio.