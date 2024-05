Colesterol alto, um perigo verdadeiramente enorme: aqui estão 10 alimentos que você deve eliminar imediatamente

Alguns alimentos podem aumentar os níveis de colesterol. Aqui estão os alimentos que devem ser excluídos da dieta.

Existem alguns parâmetros que você deve controlar para proteger sua saúde. Através de simples exames de sangue, as pessoas podem monitorá-los para evitar surpresas desagradáveis. Um deles é o colesterol. É produzido pelo corpo para manter a saúde celular. Se o seu nível for muito excessivo, pode começar a causar danos.

Especialistas aconselham prestar atenção à sua dieta Isto é para evitar tal possibilidade. Existem alimentos que se revelam, a longo prazo, particularmente prejudiciais deste ponto de vista. Indivíduos preparados deveriam eliminá-los ou pelo menos reduzi-los significativamente.

Alimentos a evitar que causam colesterol alto: Esses produtos são muito prejudiciais

O colesterol deve estar presente no sangue em quantidades adequadas. Menos de 200 mg/dL não é motivo de preocupação porque desempenha um papel indispensável para as células de todo o corpo. Mas quando o valor sobe, coloca em risco as artérias. Uma doença grave chamada aterosclerose pode se desenvolver As placas de colesterol começam a bloquear grandes vasos sanguíneos. Isso pode levar a bloqueios e desenvolver doenças como ataques cardíacos e derrames.

Para evitar que isso aconteça, você precisa manter sua dieta sob controle. Os especialistas do setor podem prescrever uma dieta direcionada com o objetivo de reduzir os níveis dessas gorduras. Em geral, porém, Existem elementos que são considerados muito prejudiciais. Aqui estão aqueles que você deve evitar: