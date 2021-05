Covid e Bassetti contra o toque de recolher e “matar a liberdade não é uma ciência”

“Um procedimento incompreensível não faz sentido”, confirma o diretor da clínica de doenças infecciosas do Hospital San Martino de Gênova, e neste caso “pode ser contraproducente”

“O toque de recolher não tem base científica” e “A proibição de sair de casa depois das 22h por um período de 7 bons meses não é apenas uma medida para matar a liberdade, mas é a maior das liberdades que já foi tomada”.

Matteo Pasetti, diretor da clínica de doenças infecciosas do Hospital San Martino de Gênova, explicou à ANSA, que destacou: “Um procedimento incompreensível não tem sentido” e neste caso “pode ​​ser contraproducente”.

Basetti, professor de doenças infecciosas da Universidade de Gênova, explica que o problema do toque de recolher do ponto de vista científico, “é que não temos dados para dizer que funciona. Sabemos que desde o seu início tem obtido resultados, mas aliado a outras medidas, como o encerramento de bares e restaurantes. Isso, não sei hoje, é entre as 22h e as 23h, quando as discotecas e restaurantes continuam abertos ”.

Essa ação deve amortecer o movimento das pessoas, mas “se as pessoas ficarem por aí por 3 horas à noite em vez de 4 horas, terá o efeito oposto do que elas querem, porque elas fazem a mesma coisa por uma hora a menos, então se concentram mais , congreguem mais e haja mais conexões. ”.

É irracional ”. Além disso, para Basetti,“ o efeito do toque de recolher deve ser avaliado: começamos em outubro e estamos em maio. Sabemos que quanto mais longos os procedimentos, menos respeitosos eles são ”.

Por isso, continua, “se quiseres continuar neste caminho tem que encontrar um compromisso, ou seja, prolongar até à meia-noite. Aí com o calor e o aumento de vacinados, a situação vai melhorar e podes pensar no removendo este limite, como outros fizeram. Países europeus. Nós mesmos do ponto de vista turístico. Não tive problemas para enfatizar novamente a importância das máscaras e espaçamentos. ” Bassetti conclui que as medidas “devem ser tomadas se forem compreendidas e respeitadas. Se os cidadãos não as compreendem e não respeitam, como vemos neste caso, então não lhes servem”.