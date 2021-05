Colesterol alto: o que comer, sintomas, dieta

Colesterol alto e uma dieta para controlá-lo: o que comer e 10 alimentos a evitar para baixar os níveis sanguíneos.

O Rico em gordura É uma condição que deve ser evitada, talvez comendo uma dieta saudável e prestando atenção a tudo isso Alimentos a evitar. Se presente no sangue em níveis elevados, essa substância pode ser um fator de risco para doenças como ataque cardíaco, derrame e aterosclerose.

Portanto, é uma boa prática verificar seus valores de colesterol, especialmente no que diz respeito a: Colesterol de lipoproteína de baixa densidade (Também chamado ”RuimÉ benéfico praticar atividade física regular, mas também prestar atenção especial à mesa na escolha de alimentos saudáveis.Relativamente à conveniência de eliminar ou apenas reduzir a ingestão, recomenda-se consultar o seu médico.

Dentro de certos limites, o corpo humano precisa dessa molécula de gordura. Isso porque contribui para a formação das membranas celulares e para o crescimento / divisão das mesmas. Além disso, permite Fígado Para produzir bile e é usado para sintetizar hormônios esteróides, como testosterona, aldosterona e estradiol.

Valores normais

Vamos primeiro ver o que Valores de referência o Os “valores normais” para diferentes tipos de colesterol:

O tipo de colesterol Valores normais Risco cardiovascular reduzido Alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares Colesterol total <200 200-239 > 240 Colesterol de lipoproteína de baixa densidade <130 130-159 > 160 Colesterol de lipoproteína de alta densidade Homens> 39 anos

Faz> 45 Homens 35-39

Mulheres 40-45 Homens <35

Rende <40 Triglicerídeo <200 200-400 <400

Ovos fritos em um prato | Shutterstock

Colesterol alto: dieta, 10 alimentos a evitar

Como esperado, contém o Nível de colesterol no sangue Também se baseia em uma dieta delicada e saudável. Aqui está qualquer um deles Alimentos É melhor reduzir ou eliminar, de acordo com as necessidades específicas.

Carnes gordurosas e salsichasNo caso do consumo de carnes, preferem-se os cortes magros, no que diz respeito às salsichas, e os cortes com baixo teor de gordura ou que possam ser facilmente removidos da gordura (como a carne de porco crua); entranhasO fígado, os rins, os pulmões e o cérebro são partes de animais com alto teor de colesterol. Especiarias e gorduras de origem animal: Banha, banha, margarina de gorduras animais e outras especiarias semelhantes; Leite e iogurteO leite integral, assim como o iogurte desnatado, é uma fonte importante de colesterol. Portanto, é melhor escolher variedades com baixo teor de gordura, como desnatado ou parcialmente desnatado. Como alternativa, você pode escolher leite de arroz, amêndoa ou soja; Manteiga e queijoOs produtos lácteos geralmente contêm altos níveis de colesterol, portanto, é recomendável que você os ingira com moderação ou elimine-os completamente. Óleos vegetais saturados: evitarazeite de dendê E coco. Ovos e produtos processadosEvite ovos e produtos que os contenham, incluindo massas com ovos. No entanto, deve ser destacado que se trata de alimentos que podem ser consumidos ocasionalmente, no máximo 1 a 2 vezes por semana; Fruta esóticaÉ melhor evitar comer abacate e coco se você tiver colesterol alto. Bebidas alcoólicas e fast foodA quantidade de colesterol fornecida por esses alimentos e bebidas é excessiva e prejudicial à saúde de várias maneiras. Acima de tudo, evite alimentos fritos e excessivamente gordurosos; caféQualidade do produto: A relação entre café e colesterol é freqüentemente afetada. Se consumido, escolha pós de alta qualidade menos cafeinados, no entanto, até um máximo de 3 xícaras por dia.

Colesterol alto, remédios naturais

Contra a dieta rica em colesterol, mas também é bom para o seu corpo Praticar esportes. Sem se comprometer com treinos muito intensos: atividade física moderada, mas regular, será suficiente.

uma Caminhe ao ar livre Pelo menos 30 minutos (de preferência 60 minutos), pelo menos três vezes por semana. Usar a prática também é útil Ioga Como desistir de vícios prejudiciais, como fumar.

entre Remédios naturais Recomendado para colesterol indubitavelmente alto E Pu-Erh, Com um sabor muito intenso e distinto, também possui propriedades imunomoduladoras e potencializa o processo de emagrecimento. Recomenda-se também ingeri-lo, no limite diário de cerca de 28 gramas devido ao teor calórico, de Fruta seca.