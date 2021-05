“Virtual Studium” 2021 dá início à ciência com apenas um clique – Chronicle

A edição de 2021 do “Virtual Studium”, o curso de eventos da Universidade de Siena para pesquisa acadêmica e publicação, já começou. Novas ferramentas e plataformas, e questões transversais e temáticas que são abordadas em linguagem simples, com o objetivo de apresentar o trabalho dos pesquisadores universitários, as relações e os impactos dos temas no cotidiano. Os doze encontros, programados para maio, junho e julho, se desenvolverão em três eixos: cerimônias de Dante e Dante, ciências duras, museus e temas históricos, artísticos e antropológicos. A narração será dividida em três datas semanais: nas transmissões ao vivo de sexta, segunda e quarta-feira, haverá CDs e flashes de informações veiculados nas redes sociais.

As informações estão na página https: www.unisi.itunisilifeeventivirtual-studium-2021, nas páginas do Instagram e Facebookunisienausienacampus. A novidade é a plataforma Twitch para o programa interativo Friday Live (https: www.twitch.tvirtualstudium).