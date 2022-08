Até esponjas do mar espirram no vídeo

As esponjas do mar também “espirram” para se livrar do muco: fazem isso em intervalos regulares para limpar os canais pelos quais filtram a água para alimentação. O muco aprisiona e facilita a expulsão de resíduos, tornando-se alimento para outros organismos marinhos. Foi descoberto por um grupo de pesquisadores liderados por Niklas Korander, da Universidade de Amsterdã. o estudo Publicados na revista Current Biology.