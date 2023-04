Foi assim que eu fiz

Ela lutou com isso toda a sua vida Peso e com Minha dieta. Aos 39 anos, ela decidiu assumir o controle de sua vida e conseguiu perder 77 quilos. Danica Steward Ela contou a incrível jornada que lhe permitiu voltar à vida normal. Depois de dezenas de dietas em que perdeu peso, que rapidamente recuperou, a mulher encontrou a “fórmula” que lhe permitiu dar a volta por cima.

a história

Danica tem diabetes tipo 2 desde criança. Uma condição que a fez ganhar peso. Além disso, as três festas com quem teve os filhos, “o amor da minha vida”, diz ela, contribuíram para o ganho de peso. Ela deu o primeiro passo para perder peso com a cirurgia de bypass gástrico, que lhe permitiu perder 45 quilos. A alegria, no entanto, é apenas momentânea. Apesar da dieta, ela não conseguiu manter o peso e voltou a engordar. No ano de 2022, graças à intuição do marido, ela encontra o caminho da felicidade: um remédio para diabetes que a ajudou a emagrecer. Em pouco tempo, com uma alimentação saudável e treinos na academia, perdi 80kg. “Nunca me senti tão feliz”, disse ela. Ele espera que este tempo dure para sempre.

em Leggo.it