“Rosa e Olindo são inocentes, e hoje a ciência estraga a sentença.”

Arba (Como) – Olindo Romano e Rosa Bazzi, finalmente condenados à prisão perpétua por Massacre de gramaEles são inocentes. Ele endossa isso Página de Milan Cuno Tarvoser que, com base em informações da defesa, avança Solicitação de revisão do processo Pela morte de Rafaela Castagna e de seu filho Youssef Marzouk, de dois anos, e da avó da jovem Paola Galli e de sua vizinha Valeria Cherubini.

solicitar leiturasUma escritura de 58 páginas Na posse de Adnkronos, a quem o juiz cria “com toda a consciência, por amor à verdade e à justiça e intolerância à noção de que duas pessoas, talvez Vítimas de erro judiciárioestão cumprindo prisão perpétua.” Nesse sentido, ele pede que Tribunal de Recurso de Bresciaque tem o direito de se manifestar sobre o assunto, deseja prosseguir com Renovação de aparelhos auditivos por cheque 57 assessores técnicos Aqueles que prepararam e assinaram as consultas técnicas sobre os métodos, técnicas e exames que realizaram e os resultados alcançados e desejam dispor deles após a obtenção dos documentos processuais, Nenhuma investigação adicional considerados úteis e necessários para fins de tomada de decisões baseadas na verdade e na justiça”.

“Havia muitos elementos que, desde o julgamento inicial, teriam sido apropriados, se apenas os juízes os tivessem avaliado, para julgar Evidência não confiável de “confissão”evidência altamente questionável “mancha de sangue” E eles são provocados, de maneira que defini-los como não ortodoxos é um exercício de eufemismos, “confissões”, que são tratados como julgamentos de uma rainha.após mais de 17 anos, A ciência – se assim lhe é permitido em juízo de nulidade – felizmente é capaz de prover a si mesma, mas sobretudo em conjunto com Vários problemas críticos Em ações e não em ações, em nenhum caso é avaliado certeza científica adequado para fazer Os três pilares da evidência colapsam em que basearam a prisão perpétua de Olindo Romano e Rosa Pazzi”, diz o documento.

Os três cantos serão Confissão da testemunha ocular Mario Frigerioo mancha de sangue encontrado na porta do carro de Olindo Romano, e então, Confissões de casais. Pove escreve que ela amadureceu “no contexto de que definir ‘paciente’ é um exercício de eufemismo”. Em particular, “o Dados de auto-acusação“Por Olindo Romano e Rosa Bazzi”, deve ser considerado Aquiescência a falsas confissões“. também , para conhecer feito por uma testemunha ocular Mário Frigérioque perdeu sua esposa Valéria Cherubini no massacre de Arba, indigno de confiança. Deterioração do estado mental déficit cognitivo Mario Frigerio se manifestou durante sua estada no hospital, – escreve Tarfusser-Lo Técnicas de entrevista investigativa ruins Preenchido com muitas sugestões implementadas nele e em clara violação Das rigorosas e conhecidas leis científicas da memória e do reconhecimento facial, prova-se indiscutivelmente que a memória relativa a Olindo Romano como seu agressor é memória falsa e que Mario Frigerio era uma pessoa inapta para prestar testemunho válido em relação aos fatos ocorridos na noite de 11 de dezembro de 2006”.