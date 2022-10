Primeiro exame de medicina ‘reprodutível’ em San Rafael: inscrições a partir de 25 de outubro, exames em fevereiro e março

A partir de Federica Cavadini

As oportunidades de entrada se multiplicam. As vagas disponíveis na universidade para medicina e cirurgia são 600. Reitor: “Abertura importante dada a falta de jalecos”

Para novos alunos vindos de medicamento A primeira chamada chegou e com novas regras. Universidade São Rafael As inscrições para o teste de admissão abrem a partir de 25 de outubro no formulário prova duplana mesma linha que teste nacionalQue se repetirá no próximo ano com a possibilidade de utilizar a melhor pontuação obtida para o ranking (conforme definido na portaria emitida pelo Ministério da Universidade em 28 de setembro). No entanto, os alunos do quarto ano do ensino médio não são aceitos no teste de San Raffaele, ao contrário do exame de admissão da universidade estadual. “Também estamos considerando esse ponto”, disse ele à universidade.

Enquanto isso, as inscrições começam na próxima semana. As datas das provas são de 24 a 25 de fevereiro e de 24 a 25 de março (Exames nacionais em abril e julho). « Para Medicina e Odontologia As chances de entrar são dobradas Porque os alunos do quinto ano do ensino médio poderão fazer duas provas – explica o reitor da universidade, Enrico Girlon -. É uma abertura importante dada a falta de jalecos brancos, principalmente em setores como emergência e atenção primária, o que coloca em risco a qualidade do atendimento ao paciente.”

O aviso de admissão é aprovado pela universidade. As vagas disponíveis para 2023-2024 são 600 para medicina e cirurgiaAlém de 60 vagas odontológicas. O teste de múltipla escolha dura 60 minutos, é feito pessoalmente, no computador, nos escritórios de Milão, Roma, Nápoles, Bari, Reggio Calabria, Catania e Cagliari e custa 250 euros. Testes a partir de casa em vez de 86 lugares para medicina em inglês, nos dias 4 e 5 de março (1 de março para cidadãos não comunitários), a inscrição custa 200 euros. No site da universidade, datas de exames para todos os cursos, desde ciências e técnicas psicológicas até ciências de enfermagem, biotecnologia, biologia médica, ciências da reabilitação e profissões da saúde. « Um sistema de revisão on-line também está disponível no site, para visualizar os testes realizados e o resultado obtido – acrescentam a San Raffaele -. Para se preparar para os exames, também organizamos cursos durante aniversários e fins de semana.” READ O que comer para ajudar a diminuir o colesterol alto, reduzindo todos os riscos associados a esta condição

As datas dos exames nacionais, em abril e julho, serão publicadas até novembro. A fórmula de competição individual foi introduzidadirigido em 6 de setembro por dezenas de milhares de novos alunos ambiciosos, no período 2023-2024 mudamos: A prova é aberta para quem já possui o diploma do ensino médio Para alunos do quarto e quinto ano. e repetível. Para a medicina, bem como para a odontologia e medicina veterinária para admissão, será necessário passar no teste Tolc (Test OnLine Cisia), que pode ser repetido várias vezes. A prova é presencial, no local de escolha do candidato, ainda que diferente da futura matrícula. Noventa minutos para responder a cinquenta perguntas divididas em quatro seções: compreensão do texto, conhecimento adquirido nos estudos, biologia, química, física, matemática e raciocínio. O melhor resultado obtido nas duas sessões é válido para classificação, e para o ano 2024/2025 nos exames do ano 2024 ou anteriores.

