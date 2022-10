No Teatro Magnani Telmo Pievani e os Deprodutores numa viagem entre música e ciência

O Teatro Magnani receberá Telmo Pievani e os Produtores – Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo e Riccardo Sinigallia – que são, junto com Roberto Angelini, os protagonistas DNA: o show que faz a ciência brincar!

Uma obra original que combina música e ciência graças ao gênio artístico dos iniciantes com a assessoria científica do filósofo evolucionista Telmo Pivani e imagens criadas por Marino Capitanio.

Um projeto em constante evolução e do qual Mondadori publicou uma publicação intitulada DNA, A Code for Writing Life and Decoding Cancer, assinado pelo próprio Bivani e projetado para responder em tempo hábil às muitas questões científicas alimentadas pelo espetáculo. Outra parte do caminho atraente foi escolhido pela Airc Foundation para informar o valor cultural da pesquisa do câncer em nosso país de forma inovadora e emocionante.

Com faixas de música inéditas, imagens evocativas e cenografia personalizada, a Conferência Científica se torna um show emocionante e uma experiência imersiva ao alcance de todos. O público terá a oportunidade de reviver a história que une cada ser humano, desde a formação das primeiras células até o surgimento do Homo sapiens, e até as novas conquistas da genética. O resultado é um caminho rigoroso, mas acessível, para a descoberta de alguns dos temas mais fascinantes que a humanidade já encontrou, o que reforça o valor da pesquisa científica como ferramenta essencial contra o câncer e como metáfora do processo de auto-aperfeiçoamento. através do conhecimento.

O DNA faz parte do Wonder Why, o recipiente inovador que contém elementos de curiosidade e surpresa, os pontos fortes da criatividade de pesquisadores e de quem olha o mundo para se fazer perguntas e se deslumbrar com as respostas.

A mostra propõe uma viagem por temas como geração espontânea, nascimento multicelular e a diferença entre acaso e necessidade.

E, novamente, a história de 200.000 anos de história das espécies durante os quais oito mil gerações se traçaram e 107 bilhões de pessoas viveram. Mas também a descoberta do DNA como a maior invenção da evolução e o encontro com Luca, o último ancestral comum universal. Para finalmente falar sobre o câncer, suas mutações e os elementos que a ciência deve reconhecer e combater.





– diz Telmo Bivani, filósofo e especialista em evolução que será o narrador durante os 90 minutos inteiros do espetáculo. Com músicas inéditas e imagens emocionantes, Dna captura o público, levando-o a acompanhar as fases mais importantes do calendário cósmico. Uma exposição emocionante, cheia de sugestões, para resgatar a história que une cada ser humano, desde a formação das primeiras células até o surgimento do Homo sapiens, passando pelos novos avanços da genética e, finalmente, uma declaração coletiva, uma mensagem de esperança e um apelo para continuar a apoiar a pesquisa do câncer com determinação”.

Ingressos para shows – gratuitos: [email protected]