Sentindo desconforto no olho, o médico remove 23 lentes de contato: “Do Guinness Book of Records”

Ela vai ao médico com desconforto ocular e descobre 23 lentes de contato. Aconteceu na Inglaterra e este caso foi relatado interessado em comercio. Uma paciente de 70 anos, que usava lentes de contato diárias, chegou ao hospital dizendo que sentiu algo nos olhos que não conseguia tirar. Embora sua visão estivesse embaçada, a dor a incomodava mais.

Você tem que ver isto para acreditar! O oftalmologista recupera 23 lentes de contato sob a pálpebra do paciente. A mulher disse que se sentiu imediatamente aliviada. pic.twitter.com/w42MFQC5YZ – USA TODAY (@USATODAY) 17 de outubro de 2022

Intervenção do médico

Em seguida, o médico primeiro usa um anestésico e um ponto amarelo para identificar quaisquer arranhões ou corpos estranhos. Mas ele não vê nada na córnea do exame inicial, então ele puxa manualmente a pálpebra inferior e superior para ver se há algo na parte superior ou inferior da abóbada. Em seguida, ele usa um instrumento chamado blefaroscópio, que mantém as pálpebras superior e inferior abertas ao mesmo tempo por mais tempo, para que você possa usar as mãos livremente para ver o que está acontecendo.

Do Guinness Book of Records

Quando solicitada a olhar para baixo, ela vê as bordas de um par de lentes de contato grudadas. Ao puxá-los, ele sente que pode ver mais e pede que seu assistente pegue o telefone para registrar a remoção. Quinto.Então ele tinha uma enorme mancha de lentes de contato roxas escuras presas ao olho. Havia muitas lentes de contato do Guinness Book of Records. Em quase 20 anos de prática, ele nunca tinha visto algo assim antes.