Museus Sistinos em Piceno, em Rotella “Ciência com pincéis: a jornada da ciência para a arte” – picenotime

O encontro de Rotella com o maravilhoso Reitor da Universidade de Camerino Claudio Petinari e o historiador de arte Alessandro Delpriori, professor da UNICAM, já se tornou um hábito.

O evento intitulado “Science with Brushes: The Journey of Science to Art” acontecerá no domingo, 24 de julho, às 18h30, no Dancing Oasi, em Rotella. O encontro foi proposto pelos Museus Sistinas, em estreita colaboração com a administração municipal que trabalhou em todos os aspectos para o sucesso do evento.

Este ano, excepcionalmente, no palco, além do reitor e professor Delpriori, estarão outros 5 pesquisadores: professores, doutorandos e alunos que rodarão em experimentos científicos visando uma compreensão abrangente da arte, mostrando-nos o quanto científico aspectos intervêm na implementação de obras de arte do passado em grandes obras-primas e não. Assim será uma viagem aos segredos da alquimia, um caminho e diálogo estranhos, inéditos, surpreendentes e curiosos!

No final, uma visita ao museu local de arte sacra será imperdível. Agradecemos ao nosso patrocinador Astea Energia do Grupo SGR e à Associação Borghiotto di Poggio Canoso por sua contribuição para este evento, que terá o prazer de receber os hóspedes da Unicam em seu albergue.