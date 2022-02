A biodinâmica precisa de aprovação científica?

Já faz quase um ano toda vez que falamos biodinâmico Na discussão geral, mas acima de tudo científico Minhas unhas grudam na palma da minha mão. Do episódio simbólico de Fazio com os convidados de Burioni e Cattaneo, um virologista e outro biofarmacêutico, ambos de fama tão óbvia, até o alvoroço macabro que acompanha a nova Lei de Proteção à Agricultura Orgânica, questão que já foi extensivamente analisados ​​e discutidos nessas telas. As risadinhas sarcásticas de Burioni, as flechas cegas de Cattaneo, as últimas fotos do vencedor do Prêmio Nobel de Física Parisi falando sobre magia, todos unidos por um ponto de vista: a biodinâmica é antificção científica. De repente eu quero dizer: E daí? Talvez seja apenas todo o campo das atividades e práticas humanas que ela regula Ciência ocidental? Talvez haja algo em todas as nossas vidas que também ganhe importância geral (esse é o ponto) e é isso no momento (Outro ponto chave) Fora do domínio da ciência? E se começarmos a pensar no que está fora da ortodoxia racionalista predominante como um complemento à ciência, e não contra (“contra -“, como dizem)?

Portanto, não estou necessariamente empolgado com a biodinâmica e se você entrará na faixa discurso público essa não é a questão. Estou falando mais do que uma certa maneira de fazer ciência, agachada ideologicamente e recentemente. (Existe um fim pior para a ciência do que se tornar um ideólogo?). Como quando você se perde naquelas brigas raivosas com coisas em que não pensa muito e depois se arrepende, resistirei à tentação de falar sobre a ditadura da ciência. Eu sou a pessoa mais pró-ciência que conheço. Em uma vida anterior, fiz meu doutorado em Ciências Sociais na América (sim, em um quem são eles Universidade). Avanço rápido de 20 anos e eu estava com cólicas estranhas até que o site me deu OK para a terceira dose, a segunda exatamente quando os cinco meses terminaram. Então damos dois exemplos aleatórios.

Mas é precisamente a grande consideração da ciência que deve nos fazer ver claramente Limites e escopo de trabalho, que não é infinito e não pode cobrir todas as opções e todos os aspectos da vida, mesmo em um nível geral. A dor de igualá-lo ao poder divino e, portanto, à negação final da própria ciência. Roubando o pensamento de pensadores mais autoritários do que eu, há três saberes, ou melhor, três modos de pensar que sempre vão acompanhar e não contrastar: saberes e práticas tradicionais; Pesquisa científica de pensamento intuitivo.

A agricultura biodinâmica, uma prática tradicional, não precisa necessariamente do caráter final da ciência para encontrar validaçãoonde seus princípios foram comprovados ao longo do tempo e pela observação intuitiva de seus efeitos por artesãos, agricultores e proprietários de terras que estabeleceram, fora dos laboratórios, uma relação benéfica, produtiva e harmoniosa com a natureza.

Alguns desses princípios, na minha opinião, os mais importantes realmente, e certamente longe de qualquer dúvida esotérica, como a rotação de culturas e o abandono da agricultura e da criação intensivas, estimularam a disseminação dessas mesmas práticas entre a indústria (ainda apenas provisória). e agricultura tradicional, até certo ponto liderando O papel da atividade e do estresse (como explicado comida civil). Contribuindo assim para estimular a pesquisa e a própria verificação científica posteriormente.

então lá mecanismos indiretos E de acordo com o que não é científico, pode de alguma forma contribuir para efeitos tangíveis e mensuráveis, pelo contrário também do ponto de vista científico. Se um agricultor biodinâmico ativa o composto com sua infame e charmosa cápsula de compostagem, o que se quer dizer é que ele está fazendo composto, não um ritual mágico. Também incentiva as boas práticas de economia circular na gestão agrícola. Se nosso agricultor, mais uma vez, se dedicar à revitalização da água, rito que abre a entrada para as forças celestiais da água, ele simplesmente seguirá um sistema valioso e espiritual que o motivará a agir ao contrário de forma muito concreta. caminho. , útil. e influência. Como maior respeito ao solo e à natureza e às práticas de manejo integradas e mutuamente dependentes entre as plantas e os animais da fazenda.

Nem tudo o que move a humanidade e sua relação com a natureza está de acordo com a ciência estabelecida, com todo o respeito aos novos tribunais da Inquisição baseados em laboratório. Além disso, as atitudes reacionárias que critico aqui revelam um paradoxo assombroso: se se procede sempre e somente por meio de uma ciência unificada, a própria ciência nunca avançará, pois novas descobertas, muitas vezes decorrentes do raciocínio intuitivo ou do conhecimento prévio tradicional, a ciência foi não de Antes e, portanto, necessariamente merecia o ridículo e a exclusão.

Direi mais, parece que a atenção explícita (mas não prioritária) à biodinâmica no corpo da lei atual (mostrado aqui) é um passo bastante progressivo, com o legislador se casando de um lado e fora dele. Veja a caixa. A comparação vem naturalmente para mim quando eu morava no Reino Unido e trabalhava em economia. Uma teoria comportamental econômica um tanto herética está começando a surgir à margem da academia, segundo a qual as pessoas podem ser empurradas para um comportamento virtuoso por pequenos mecanismos, como truques, e pela exploração de uma série de contradições psicológicas recorrentes em humanos. O (muito sério) regulador de mercado britânico imediatamente montou uma bancada dedicada a incorporar esses princípios heréticos nas decisões políticas. Chamava-se, e continua a ser chamada, a teoria do poço, e logo depois o inventor nos levou o Prêmio Nobel (já estávamos dizendo verificação póstuma de posições originalmente estranhas e pouco ortodoxas?)

Gostaria de concluir com uma citação do grande cientista e inventor inglês James Lovelock, cujos estudos levaram, entre muitas outras coisas, à proibição internacional dos CFCs. Ele escreveu em seu último livro que a ciência de hoje, rígida e dogmática, é muito parecida com o que era a Igreja em 1600. Não sou um estudioso, mas como cidadão comum me sinto mais otimista, apesar de Cattaneo e companhia.