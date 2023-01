A ciência aqui é o primeiro microorganismo que só come vírus

A Universidade de Nebraska descobriu os primeiros micróbios que se alimentam apenas de vírus.

Um grupo de pesquisadores daUniversidade de Nebraska em Lincoln Conheça os hábitos alimentares destes microrganismos que só se alimentam vírus.

ele é chamado Halteria São plâncton ciliado de água doce. Eles são fáceis de detectar devido à sua abundância e se movem ao longo da superfície da água com longos cílios.

O estudo publicado em centavo Resultado de anos de pesquisa e experimentos, mostra o potencial papel ecológico das aves Halteria, sobre as quais pouco se sabe até agora. Na verdade, esses microrganismos podem compensar a presença de vírus emMeio AmbienteEspecialmente na presença do vírus do cloro.

A pesquisa mostrou que as populações de Halteria, em ambiente com clorovírus – um tipo de vírus que infecta algas verdes – registram crescimento explosivo, enquanto os números de clorovírus diminuem em muito pouco tempo.

Em suma, com base no que os cientistas observaram, os vírus podem se tornar o alimento exclusivo da dieta Halteria. Para se tornar um verdadeiro transeunte na cadeia alimentar, os vírus devem fornecer uma grande quantidade de energia para quem os consome e não ser o “lanche” ocasional que sempre foram para muitos organismos.

Micróbios comedores de vírus podem ter um enorme impacto no carbono global, e aqui está o porquê

Se fizermos uma estimativa aproximada do número de vírus e do número de microorganismos ciliados presentes na água – disse o ecologista John DeLong, chefe do estudo – Pode-se compreender facilmente que através desta cadeia alimentar ocorre uma grande movimentação de energia. Se isso acontecer em larga escala, precisamos repensar nossa visão do ciclo global do carbono.”.

Já se sabia que alguns microrganismos comem vírus, mas este estudo sugere que a Halteria é a primeira a ter uma dieta tão específica, o que pode ter impacto na carbono Também é importante a nível global.

Assim, apesar do seu pequeno tamanho, os microrganismos e o plâncton têm um enorme impacto na dinâmica de todo o planeta e no clima, até porque são tão comuns.