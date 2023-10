Francesca Neri, A doença terminal a confinou em casa: o uso constante de medicamentos | Como ele está agora

Francesca Neri é a história cruel de uma doença terminal. Ela foi forçada a permanecer confinada em casa. Sua saúde após a partida de Amendola.

mulher Elegante e refinadoequipado Magia magnética Magia não tem comparação. Linda, linda e capaz de chamar a atenção em pouco tempo ao entrar na sala. Ela faz isso na ponta dos pés e com ela A voz é rouca e baixa. Ela é quem não gosta de barulho, mas sim de sigilo.

Ela é quem ela é Uma verdadeira estrela do cinema mundial E quem conseguiu nos conquistar com seu talento vivo e graça já tem, há muitos e muitos anos, Longe do grupo. Esta foi sem dúvida uma fonte Grande dor Para muitos de seus fãs também foi novidade O fim de seu grande amor com Claudio Amendola.

O certo carinho permanece mas o relacionamento acabou. Algo está quebrado e não pode mais ser consertado. E ainda assim eles pareciam O casal perfeito! O facto é que durante a pandemia e os vários confinamentos que se seguiram Problemas surgiram entre eles Eventualmente eles se afastaram. Porém, ele ainda estava próximo dele, principalmente no início da temporada Detecção de doenças.

Francesca Neri e o reconhecimento da doença incapacitante

E vamos falar sobre Doença incapacitante O que obriga você a ficar dentro de casa dias inteiros, assim como Deus teria feito Francesca. Ela está acostumada a sair para trabalhar, viajar e passar semanas e meses inteiros no set. Ele teve que desistir de tudo Isso é por causa dele. E sua vida em geral mudou e se tornou Um verdadeiro pesadelo.

Ela sofreu muito quando recebeu Diagnóstico. Ele sabia que não havia cura real. Na verdade, existem apenas alguns deles Drogas Que ajudam você a tolerá-lo, mas são incapazes de realmente curá-lo. Também pensei, como mencionei durante várias entrevistas, incluindo A muito certo, em algum momento para terminá-lo. Qual é a doença e Como está Neri hoje??

Como você está hoje depois de se despedir do Cláudio?

Hoje a atriz aprendeu Vivendo com sua condição Mesmo que ainda seja muito difícil de fazer. As relações com Cláudio são boas Isso representa uma verdadeira alegria para a alma de seus fãs. Doença incapacitante cFoi ele quem bateu nela Cistite intersticial Que também é conhecido como Síndrome da bexiga dolorosa.

Então também causa muita dor incontinência. Além disso, era palpávelE a vontade de ir ao banheiro com frequência É por isso que é quase impossível sair de casa. Às vezes até mais do que isso Dor São tão fortes que quem sofre com eles é obrigado a permanecer na cama. Além do recrutamento Medicamentos específicos Você precisa se tratar com uma dieta saudável e parar de beber e fumar.



© Todos os direitos reservados