Instituições de ambiente, ciência e ensino reúnem-se no centro cultural ambiental económico, que será inaugurado em 2024

A Região da Emília-Romanha, o município, as administrações locais, o Ministério do Ambiente, a Autoridade do Rio Pó e os Parques Ducais estão a trabalhar graças ao foco aprofundado nos projetos e funções do novo centro.

16 de outubro de 2023 – Entre os locais e pontos de interesse que, junto ao rio, constam das orientaçõesAutoridade da Bacia do Rio PoDistinguem-se as atividades dos municípios individuais, que visam dar maior valor ao território e às suas características, especialmente à biodiversidade. Esta é a situação Centro Cultural Ambiental Al-Mizani Nos últimos dias, realizei uma visita institucional que constituiu uma oportunidade para focar no andamento de vários projetos, face à inauguração prevista para a primavera do próximo ano e aguardando licenças oficiais do governo. Ministério do Meio Ambiente e Segurança Energética E conclusão das últimas obras.

O PR está onde começou graças à sinergia comum, Região Emília-Romanha (Que forneceu o financiamento necessário) Ed Autoridade de Parques do Ducado (que cuida dos aspectos organizacionais e administrativos) pode se tornar uma referência de escolas e formação ambiental para toda a região, onde a ciência, a educação e o conhecimento encontrem espaço. O encontro foi organizado pelo Departamento de Planeamento Regional, Paisagismo, Construção, Florestas e Parques da UNESCO Região Emília-Romanha; A participação foi testemunhada pelo Ente Parchi del Ducato, pelo Município de Sorbolo Mezzani e pela Autoridade Distrital do Rio Pó. Nicola Cesare e Romeo AzaliPrefeito e Vice-Prefeito do Município de Sorbolo Mizzani respectivamente; Agostino MaggialiPresidente da Autoridade de Parques do Ducado; Alessandro PratiSecretário-Geral da Autoridade da Região do Rio Pó; Ludovica Ramella, Mapa de Beaugrande Secretaria Técnica da UNESCO; Mário Colantoni, Ministério do Meio Ambiente e Segurança Energética; Bárbara LowryAssessor de Planejamento Regional, Construção, Políticas Habitacionais, Parques, Florestas, Igualdade de Oportunidades e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento da Região Emilia-Romagna e Paulo FerricchiDiretor Geral de Território e Cuidado Ambiental da Região Emilia-Romagna, bem como vários diretores de municípios vizinhos.

“Marcação e visita são de grande importância para esta área – machoConselheira Regional Barbara Lowry – O que inclui não apenas Sorpolo Mezzani, mas todos os municípios costeiros da Emilia Romagna envolvidos em processos de avaliação e educação ambiental. O reconhecimento do Mab Unesco-Po Grande atesta e obriga a todos nesse sentido, e este centro de visitantes pode representar um ponto para o desenvolvimento de muitas atividades não só de valorização, mas também de estudo e análise científica aprofundada, um valor ainda mais valioso. valor acrescentado num momento em que a adaptação e a luta contra as alterações climáticas são importantes. Essencial para olhar para o futuro“.

O responsável ministerial também fez comentários muito positivos: “Existem alguns aquários de água doce de natureza mediterrânica que contêm peixes locais – Acrescenta Mario Colantoni, biólogo do Ministério do Meio Ambiente – Que reconstrói os ambientes naturais encontrados em nossas terras. Uma visita satisfatória Também do ponto de vista técnico, o centro pode se tornar um ponto de grande interesse não só para estudantes, mas também para especialistas“.

Alessandro Prati não faltou à nomeação na função Secretário-Geral da Autoridade da Região do Rio Pó, Ele vê a iniciativa como uma oportunidade excepcional também para o Grande Rio: “É óbvio que o centro está inserido num caminho que parte de Parma e pode chegar a várias regiões vizinhas Poderia ser a chave. É um ponto-chave dentro das áreas do MAP que gerimos cuidadosamente não só do ponto de vista turístico, educacional e cultural, mas também pensando num modelo de desenvolvimento diferente, com uma mobilidade mais sustentável e com a utilização de energias renováveis. Agora, é provável que cheguem mais fundos do Ministério para o tema da educação ambiental nas áreas da UNESCO; A nossa ambição é favorecer, como autoridade e como coordenadores em coordenação com os presidentes da Reserva PoGrande, um único consórcio de reservas MaB ao longo do Rio Pó capaz de compreender, proteger e promover os quatro locais. Será um grande passo apresentar-se à UNESCO com um projeto que será verdadeiramente único“.

Naturalmente, também é um dia importante para o proprietário: “Mesmo dia produtivo – Ele anunciou Nicola Cesare, prefeito de Sorpolo Mezzani – Todos os números presentes a nível institucional e técnico contribuíram para chegar a um acordo sobre como seria este lugar do ponto de vista científico, mas sobretudo como se enquadraria na região para responder às suas necessidades futuras. “Obrigado à Conselheira Lori por envolver esses números, esperamos chegar à abertura oficial e final na próxima primavera.”

Por fim, os agradecimentos também vieram aos engenheiros de projeto daqueles que poderão contribuir significativamente para a gestão e organização do site: “estamos muito felizes – Ele terminou Agostino Maggiale, Presidente do Ducado de Parkes – A presença de várias instituições aqui para avaliar este centro cultural, que é um projeto importante e ambicioso para atingir os objetivos de educação ambiental mas também para promover a região em termos culturais e turísticos. “Obrigado à vereadora Lori por permitir a organização desta fiscalização e ao distrito, que é essencial para fornecer recursos económicos.”