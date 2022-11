Covid: Taxa de mortalidade de Sebastiani Itália é igual à média europeia

As mortes por Covid-19 em Itália desde o início da vacinação coincidem com os valores médios nos países europeus vizinhos, que rondam os 1,7 por 1.000 habitantes: revelou o matemático Giovanni Sebastiani, do Instituto de Aplicações Computacionais “M. Picone”, do Centro de Pesquisas do Conselho Nacional (Cnr), referindo-se a declarações feitas recentemente pela primeira-ministra, Giorgia Meloni.

“Uma análise dos dados de mortalidade por Covid-19 desde o início da vacinação até os dias atuais em países europeus que fazem fronteira com a Itália e, portanto, por vários motivos mais comparáveis ​​aos nossos, mostra que o valor do nosso país é igual à média de um grupo. de 11 países considerados”, observa o especialista. Aqui estão os valores da contagem de óbitos de 1 de janeiro de 2021 a 29 de outubro de 2022, último dia em que o governo anunciou os dados do Covid-19: Croácia 3,2 mortes por 1.000 habitantes, Grécia (2,8), Eslovênia (2,0), Portugal (1,8) ), Itália (1,7), Áustria (1,5), França, Espanha e Alemanha (1,4), Albânia (0,8) e Suíça (0,7).

“A média desses valores é de 1,7 óbitos por 1.000 habitantes, coincidindo com o valor da Itália, ao contrário do que o primeiro-ministro Meloni afirmou nos últimos dias”, observa Sebastiani. “Também é importante notar – e conclui – que no Reino Unido, onde a reabertura mais consistente ocorreu a partir de maio de 2021, antes de qualquer outro lugar da Europa, a taxa de mortalidade daquele momento até o final de 2021 foi 50% maior do que isso. da Itália”.