“Eu pensei que era pressão de estresse.” Então a descoberta chocante

As feridas na língua devem ser causadas pelos dentes do siso. No estresse máximo, devido ao horário de trabalho como comissário de bordo. Mas para Charlotte, esses sintomas eram um sintoma de um pesadelo muito pior. Após vários diagnósticos errôneos, os médicos encontraram um tumor em sua língua, forçando-a a remover parte dele e substituí-lo pelos músculos da panturrilha.









O caso









Charlotte Webster Salter, 27, começou a sofrer de feridas na língua em 2018. Naquele ano ela trabalhava como comissária de bordo, com horários estressantes e uma vida agitada. Ela foi vista por um dentista que atribuiu os surtos aos dentes do siso. Diagnóstico completamente errado. Nos dois anos seguintes, as aftas continuaram a aparecer nos mesmos lugares.





“Pensei na minha cabeça que era apenas estresse ou cansaço. Também pensei que era de ressaca ou de comer comida apimentada”, disse a garota ao The Independent. Ela teve que esperar até 2021 para um diagnóstico preciso e, quando foi encaminhada a um especialista no St Richards Hospital, em Chichester, no sul da Inglaterra, descobriu que tinha câncer bucal. Um diagnóstico muito raro, principalmente em um paciente com suas características: “Disseram-me que é uma doença que acomete fumantes na terceira idade. “É um caso raro”, disse ele.

















a operação









Durante a operação (que durou nove horas), os médicos cortaram parte de sua língua e a substituíram por um “aba de pele” feito do músculo de sua coxa. Mas, embora a cirurgia inicial tenha corrido bem, a nova língua de Charlotte precisou de mais cirurgia devido a um problema de fluxo sanguíneo. O percurso era longo e cansativo. Ele teve que reaprender a falar e comer, mas sua aventura com o câncer finalmente acabou.













